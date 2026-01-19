'Tôi dễ dàng từ chối Man City để gia nhập MU 19/01/2026 07:29

(PLO)- 'Việc lựa chọn giữa MU và Man City rất dễ dàng, tôi thấy mình phù hợp với chiếc áo của cả hai đội", đó là ai?

Một cựu huyền thoại của Premier League thừa nhận việc lựa chọn giữa MU và Man City là điều dễ dàng khi anh có quyền lựa chọn cả hai đội. Theo đó, Dimitar Berbatov tiết lộ việc anh dễ dàng từ chối Man City để gia nhập MU như thế nào.

Berbatov, 44 tuổi, trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Manchester United năm 2008 khi anh gia nhập từ Tottenham Hotspur với giá 30 triệu bảng Anh. Trước đó, anh đã khẳng định mình là một chân sút ghi bàn xuất sắc tại Bayer Leverkusen, và cầu thủ người Bulgaria cũng ghi 46 bàn thắng trong 102 lần ra sân cho Spurs.

Khả năng ghi bàn xuất sắc của Berbatov thu hút sự chú ý từ nhiều CLB trong kỳ chuyển nhượng, bao gồm cả Man City, đội bóng vừa được mua lại bởi Sheikh Mansour, một thành viên hoàng gia của Abu Dhabi. Vụ mua lại đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ thống trị ở nửa xanh thành Manchester.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Manchester United vẫn là thế lực hàng đầu của bóng đá Anh. Đội bóng của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đang ở vị thế mạnh mẽ sau khi giành cú đúp Premier League và Champions League. Berbatov đã chọn gia nhập Manchester United, và sau đó thừa nhận rằng quyết định này không hề khó khăn.

Với Berbatov (số 9), việc lựa chọn giữa MU và Man City là rất dễ dàng. ẢNH: Shaun Botterill

"Hãy nhìn vào chiếc áo: màu đỏ, màu vàng, huy hiệu, lịch sử, HLV, các cầu thủ, những chiếc cúp", Berbatov nói trong lần xuất hiện trên chương trình What I Wore của BT Sport, "Ngày xưa, không có gì có thể so sánh được giữa MU và Man City. Không có sự lưỡng lự hay lựa chọn nào khác. Chỉ có một đội. Trong tâm trí tôi, đây có lẽ là khoảnh khắc để thực hiện bước cuối cùng trên ngọn núi của mình... đỉnh cao cá nhân của tôi".

Cơ hội được sát cánh cùng những ngôi sao như Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney đã trở nên không thể cưỡng lại đối với Berbatov khi anh quyết định gia nhập Manchester United. "Một trong những lý do tôi muốn trở thành một phần của đội bóng này là vì các cầu thủ", Berbatov giải thích, "Ai mà chẳng muốn được chơi cùng những cầu thủ như Ronaldo, Rooney và Tevez?

Ai cũng muốn được ở đó và là một phần của đội bóng ấy. Bạn muốn thử thách bản thân khi đối đầu với những cầu thủ giỏi nhất. Đó là một thử thách cũng rất thú vị, tất nhiên, bạn cần phải tận hưởng niềm vui trong suốt quá trình. Và bạn cần phải tự bảo vệ mình, nếu ai đó quát mắng bạn, hãy quát lại. Nếu không, họ sẽ dễ dàng lấn át bạn. Bạn cần phải thể hiện mình mạnh mẽ như thế nào.

Tâm lý ở Manchester United khác hẳn vì chúng tôi đang nói về một đội bóng chiến thắng. Các đồng đội tranh cãi với nhau, la hét, chửi bới... nhưng tất cả đều hướng đến chiến thắng. Bạn dừng lại trong buổi tập hoặc trận đấu, và mọi chuyện chỉ còn lại trên sân".

Trong bốn năm thi đấu tại Old Trafford, Berbatov ghi được 56 bàn thắng sau 149 lần ra sân, giành được hai chức vô địch Premier League. Bên cạnh việc cùng chia sẻ danh hiệu vua phá lưới với người đồng đội cũ Carlos Tevez ở mùa giải Premier League 2010/11, Berbatov còn cùng MU vào chung kết Champions League năm 2009 và 2011, dù cả hai lần đều kết thúc bằng thất bại trước Barcelona của HLV Pep Guardiola.

Trong khi đó, tân HLV tạm quyền của MU Michael Carrick vừa có khởi đầu như mơ khi "quỷ đỏ" đánh bại chính Man City đầy thuyết phục với tỉ số 2-0 trên sân nhà Old Trafford. Đây được xem là màn trình diễn ấn tượng nhất của MU trong nhiều năm trở lại đây. Hiện MU đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém đội xếp thứ tư là Liverpool 1 điểm.