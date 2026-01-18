Nguồn cảm hứng giúp MU thắng áp đảo Man City 18/01/2026 12:08

Michael Carrick đã dàn dựng nên chiến thắng áp đảo 2-0 cho Manchester United trước Man City ở vòng 22 Premier League trên sân nhà Old Trafford, đánh dấu khởi đầu hoàn hảo của ông trên cương vị HLV tạm quyền.

Trung vệ Lisandro Martinez của Manchester United đã tiết lộ những gì HLV tạm quyền Michael Carrick đã nói với các cầu thủ để truyền cảm hứng cho chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ trước Manchester City. Quỷ đỏ bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trong năm 2026, sau các trận hòa với Burnley và Leeds United, cũng như bị loại khỏi FA Cup ngay từ vòng đầu tiên trước Brighton & Hove Albion.

Và MU đã thể hiện một màn trình diễn áp đảo Man City tại Old Trafford với các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu, qua đó giành trọn ba điểm với tỷ số có phần không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Trước trận đấu, Martinez đã bị các huyền thoại của MU là Paul Scholes và Nicky Butt chế giễu.

MU thắng áp đảo Man City trong trận đấu đầu tiên của Carrick trên cương vị HLV tạm quyền mùa này. ẢNH: Visionhaus

Trong podcast của mình, cả hai đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng cựu ngôi sao Ajax có thể đối phó được với Erling Haaland của Man City do sự chênh lệch thể hình đáng kể giữa hai người. Nhưng Martinez lại là trụ cột ở hàng phòng ngự của đội bóng dưới thời Carrick, và đã thành công trong việc vô hiệu hóa mối đe dọa từ Haaland.

Trả lời phỏng vấn Sky Sports sau trận đấu, Martinez đã trải lòng về Carrick và tiết lộ những gì HLV 44 tuổi này nói trong phòng thay đồ trước khi trận đấu bắt đầu. Martinez nói: "Một điều quan trọng mà Michael Carrick đã nói là: hãy tận dụng năng lượng của cổ động viên. Hôm nay tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó. Khi chúng tôi đoàn kết, không thể nào thua trên sân nhà được."

Chúng tôi biết mình đã phải chịu đựng như thế nào trong suốt mùa giải nhưng cách duy nhất là phải thể hiện bản lĩnh và cho mọi người thấy chúng tôi là ai. Đây là thời điểm tốt nhất để làm điều đó. Toàn đội, không chỉ các cầu thủ trên sân mà cả những người trên băng ghế dự bị, tất cả mọi người đều là một phần của khoảnh khắc này".

Martinez có chiều cao khiêm tốn nhưng đã vô hiệu hóa hoàn toàn Haaland. ẢNH: EPA

Thay vì bàn luận về màn trình diễn cá nhân của mình, Martinez đã chọn cách ca ngợi các đồng đội vì sự đoàn kết và màn trình diễn ấn tượng mà họ đã mang lại. Cầu thủ 27 tuổi người Argentina cho biết: "Khi bạn thi đấu với những cầu thủ như thế này, cả đội phải phòng ngự. Không chỉ một hoặc hai cầu thủ. Hôm nay chúng tôi đã phòng ngự rất tốt.

Chúng tôi luôn thi đấu rất chặt chẽ và nhờ đó có được sự tự tin để tranh chấp bóng. Hôm nay, bạn có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng khác biệt trong ánh mắt của các cầu thủ. Hôm nay đội đã thắng, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi".

Về kết quả này, trung vệ Martinez nói thêm: "Không thể tin được. Không thể tin được. Được ở đây cùng người hâm mộ, cùng toàn đội, chúng tôi thực sự hiểu mình đã phải chịu đựng như thế nào trong suốt mùa giải. Nhưng cách duy nhất là đưa mọi người đến đây và cho mọi người thấy chúng ta là ai. Hôm nay là thời điểm tốt nhất để làm điều đó. Không chỉ các cầu thủ trên sân, mà cả ban huấn luyện, tất cả mọi người đều là một phần của việc này".