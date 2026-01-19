Vinicius ra tuyên bố về việc chia tay Real Madrid 19/01/2026 13:29

(PLO)- Vinicius Junior trải lòng về việc chia tay Real Madrid: "Tôi không muốn chơi ở nơi mình không được chào đón".

Trước sức ép từ người hâm mộ và hợp đồng sắp hết hạn, tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đang bị đặt dấu hỏi. Và ngôi sao người Brazil này dường như muốn chia tay Real Madrid sau bài phát biểu thẳng thắn thể hiện sự bất mãn của mình.

Vinicius Junior đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Real Madrid. Trong những tuần gần đây, mối quan hệ giữa tiền đạo người Brazil với khán giả tại sân Santiago Bernabeu đã xấu đi, thể hiện rõ qua những tiếng huýt sáo lớn mà anh nhận được từ chính người hâm mộ của mình trong ba trận đấu liên tiếp trên sân nhà.

Phản ứng mạnh mẽ nhất xuất hiện sau chiến thắng của Real Madrid trước Levante vào tối thứ Bảy tuần trước. Suốt trận đấu, Vinicius là mục tiêu chính của sự bất mãn từ người hâm mộ. Mặc dù anh không phải là cầu thủ duy nhất bị la ó, nhưng cường độ của những tiếng la ó lại lớn nhất mỗi khi bóng ở gần chân Vinicius, một thông điệp rất rõ ràng từ khán đài.

Việc Vinicius không thể trở lại phong độ đỉnh cao đã khiến người hâm mộ cảm thấy mệt mỏi, và áp lực dường như đã ảnh hưởng đến tiền đạo người Brazil.

Tuyên bố của Vinicius

Theo một bài báo của tờ El Periodico, được Sport (Tây Ban Nha) trích dẫn , tiền đạo 25 tuổi Vinicius đã đưa ra một tuyên bố dứt khoát với những người thân cận nhất của mình sau trận đấu. Vinicius được cho là đã nói rằng anh không muốn chơi ở một nơi mà (người hâm mộ) không muốn anh.

Vinicius muốn chia tay Real Madrid. ẢNH: EPA

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh tương lai của Vinicius tại Real Madrid vẫn còn nhiều bất ổn. Hợp đồng của anh với Los Blancos hiện chỉ còn chưa đến 18 tháng nữa là hết hạn.

Mặc dù một số nguồn tin cho rằng các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Real Madrid và người đại diện của cầu thủ này sắp được nối lại, nhưng việc thiếu sự ủng hộ từ người hâm mộ có thể khiến Vinicius bắt đầu cân nhắc lựa chọn rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Nhiều CLB quan tâm

Nếu quyết định chia tay Real Madrid thực sự được đưa ra, Vinicius chắc chắn sẽ không thiếu các CLB quan tâm. Nhiều đội bóng ở Saudi Arabia từ lâu đã theo dõi tình hình của Vinicius, trong khi ở châu Âu, Vinicius thường xuyên được liên hệ với hai ông lớn của Premier League là Manchester City và Chelsea trong 12 đến 18 tháng qua.

Việc tình hình này sẽ kết thúc như thế nào vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Hiện tại, trọng tâm chính của Vinicius vẫn là xoay chuyển tình thế và lấy lại lòng tin của người hâm mộ tại Bernabeu, và ít nhất thì anh vẫn còn thời gian để làm điều đó.