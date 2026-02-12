Sau Thomas Frank của Tottenham, thêm 1 HLV giải Ngoại hạng Anh bay ghế 12/02/2026 12:52

Trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước Wolves ngay tại City Ground trở thành giọt nước tràn ly, đẩy đội bóng vào tình thế nguy hiểm khi chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 3 điểm và ngay lập tức HLV Dyche bị sa thải.

Thông báo chính thức được Nottingham Forest xác nhận Dyche không còn giữ chức HLV trưởng. Trong tuyên bố ngắn gọn, ban lãnh đạo gửi lời cảm ơn tới chiến lược gia 54 tuổi cùng các cộng sự vì những đóng góp trong thời gian làm việc, đồng thời chúc ông thành công ở chặng đường tiếp theo. Dẫu vậy, động thái này cho thấy sự kiên nhẫn của ông chủ Evangelos Marinakis một lần nữa chạm đáy.

Trận hòa với Wolves, đội đang xếp cuối bảng, khiến bầu không khí tại City Ground trở nên ngột ngạt. Nottingham Forest tung ra tới 35 cú dứt điểm nhưng không một lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các khán đài vang lên những tràng la ó. Đó là hình ảnh phản chiếu rõ nhất tình cảnh bế tắc của đội bóng.

HLV Dyche ngậm ngùi rời khỏi ghế nóng Nottingham. Ảnh: EPA.

Phát biểu sau trận đấu, Dyche không né tránh thực tế. Ông thừa nhận chiếc ghế của mình đang lung lay dữ dội và hiểu rằng trong môi trường bóng đá hiện đại, mọi quyết định có thể đến rất nhanh. Cựu thuyền trưởng Everton và Burnley nhấn mạnh ông luôn nhận được sự đối xử công bằng từ Marinakis và bản thân cũng thẳng thắn trong mọi trao đổi với chủ sở hữu.

Marinakis vốn nổi tiếng quyết đoán. Trước HLV Dyche, ông đã lần lượt chia tay Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou trong cùng mùa giải. Nuno từng giúp Forest thăng hoa và giành suất dự Europa League mùa trước, nhưng mối quan hệ rạn nứt vì bất đồng chuyển nhượng khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải ra đi. Postecoglou thậm chí chỉ tại vị 39 ngày. HLV Dyche trụ lại lâu hơn đôi chút, nhưng con số 114 ngày vẫn là quá ngắn ngủi cho một kế hoạch dài hơi.

Đáng chú ý chỉ vài giờ trước đó tại giải Ngoại hạng Anh, Tottenham cũng quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Thomas Frank. Sự khắc nghiệt trên băng ghế huấn luyện Premier League đang được đẩy lên mức cao chưa từng thấy, nơi thành tích ngắn hạn có thể định đoạt số phận của bất kỳ chiến lược gia nào.

Tottenham sau trận thua đau Newcastle đã chia tay HLV Thomas Frank. Ảnh: EPA.

Nottingham Forest giờ phải gấp rút tìm kiếm thuyền trưởng thứ 4 trong mùa bóng đầy biến động này. Thời gian không chờ đợi họ. Ngày 19-2, đại diện nước Anh sẽ hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán Fenerbahce tại Europa League, trước khi trở về sân nhà tiếp đón Liverpool ba ngày sau đó. Những trận đấu này là thử thách lớn cho ban lãnh đạo trong việc ổn định phòng thay đồ và khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ.

Cuộc khủng hoảng tại City Ground chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và khi ghế nóng tiếp tục thay chủ, vấn đề lớn nhất là liệu việc thay tướng liên tục có thực sự cứu được Nottingham Forest khỏi vòng xoáy sa sút, hay chỉ khiến con tàu thêm chao đảo?