Bị chấn thương phải nghỉ thi đấu, Messi lên tiếng xin lỗi 15/02/2026 08:08

(PLO)- Inter Miami vừa đón tin không vui khi Lionel Messi gặp vấn đề ở gân kheo chân trái và phải tạm ngưng tập luyện cùng toàn đội.

Chấn thương của Messi xuất hiện trong trận giao hữu với Barcelona SC tại Ecuador khiến siêu sao người Argentina buộc phải rời sân sớm sau khi cảm thấy đau và không đạt thể trạng tốt nhất.

Theo thông báo chính thức từ CLB và đội ngũ y tế Baptist Health, Messi được chẩn đoán bị căng cơ gân kheo bên trái. Anh không tham gia các buổi tập để bác sĩ theo dõi sát sao tình trạng hồi phục. Các kết quả kiểm tra bổ sung xác nhận mức độ chấn thương chưa quá nghiêm trọng, nhưng thời điểm anh trở lại tập luyện bình thường vẫn phụ thuộc vào diễn biến lâm sàng trong vài ngày tới.

Việc Messi vắng mặt lập tức ảnh hưởng đến kế hoạch trước mùa giải của Inter Miami. Đội bóng thông báo trận giao hữu tại Puerto Rico với Independiente del Valle được dời sang ngày 26-2, khác với dự kiến ban đầu. Quyết định này được đưa ra sau khi ban huấn luyện cân nhắc kỹ lưỡng tình trạng thể lực của đội trưởng, đồng thời muốn đảm bảo anh có đủ thời gian hồi phục thay vì mạo hiểm.

Ngôi sao người Argentina không thể ra sân do chấn thương. Ảnh: EPA.

Ngay sau khi thông tin hoãn trận được công bố, Messi đã gửi lời xin lỗi trực tiếp đến người hâm mộ Puerto Rico thông qua video trên Instagram. Anh bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể góp mặt như kế hoạch và thừa nhận mình đã cảm thấy không ổn trong trận đấu tại Ecuador.

Siêu sao Messi cho biết quyết định lùi lịch thi đấu được thống nhất giữa anh, CLB và ban tổ chức, với hy vọng sớm có dịp tái ngộ khán giả nơi đây.

Trong lời nhắn, nhà vô địch World Cup 2022 cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì sự thấu hiểu. Anh chia sẻ rằng mình rất trân trọng tình cảm và sự ủng hộ nồng nhiệt, đặc biệt khi vé trận đấu đã được bán hết và công tác tổ chức gần như hoàn tất. Messi khẳng định mong muốn sớm trở lại sân cỏ để đền đáp kỳ vọng đó.

Tiền đạo của Inter Miami chưa rõ ngày tái xuất. Ảnh: EPA.

Inter Miami sẽ khởi động mùa giải mới vào ngày 21-2 bằng cuộc chạm trán LAFC, mở màn hành trình bảo vệ danh hiệu. Bên cạnh Messi, đội hình năm nay còn có sự bổ sung đáng chú ý như German Berterame, hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho “The Herons”.

Tuy nhiên, trước mắt, mọi sự chú ý đang dồn vào quá trình hồi phục chấn thương của Messi, nhân tố có sức ảnh hưởng lớn nhất đến tham vọng của đội bóng bang Florida.