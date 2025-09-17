AEON Ekiden 2025 - Năm đầu chạy tiếp sức Bắc, Trung, Nam 17/09/2025 13:23

(PLO)- Năm 2025, “AEON Ekiden – Cung đường tiếp sức, cả nhà cùng vui” bước sang mùa 4, lần đầu tổ chức tại Huế, đánh dấu sự hiện diện khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Sau 4 năm, AEON Ekiden và AEON Cosplay Festival đã thu hút gần 22.000 lượt tham dự, trở thành sân chơi thường niên thúc đẩy lối sống lành mạnh, gắn kết cộng đồng và lan tỏa văn hóa Việt – Nhật.

AEON Ekiden 2025 tổ chức tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Huế – trong bối cảnh Huế vinh dự đăng cai “Năm Du lịch Quốc gia” năm thứ hai liên tiếp – AEON Ekiden kỳ vọng trở thành cầu nối đồng hành cùng sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương. Diễn ra trong một ngày trọn vẹn, chương trình gồm hai hoạt động chính: buổi sáng là Giải chạy tiếp sức AEON Ekiden cùng chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Nhật, buổi chiều là cuộc thi AEON Cosplay Festival với hai phần thi Tài năng và Catwalk, nơi các màn trình diễn sáng tạo lan tỏa giá trị tinh thần tích cực.