AB InBev: Di sản hơn 6 thế kỷ và hành trình phát triển bền vững 21/04/2026 14:54

(PLO)- Sự tồn tại của di sản bia hơn 600 năm là minh chứng cho phát triển bền vững, Anheuser-Busch InBev (AB InBev) từ các nhà máy bia cổ xưa đã vươn lên thành tập đoàn bia đa quốc gia hàng đầu thế giới, sở hữu những thương hiệu biểu tượng toàn cầu.

Khi vòng đời của các thương hiệu hàng tiêu dùng thường bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thị hiếu, sự tồn tại của một di sản kéo dài hơn sáu thế kỷ là một minh chứng cho sự phát triển bền vững. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử biến động, Anheuser-Busch InBev (AB InBev) từ những nhà máy bia cổ xưa đã hiện diện với vị thế của tập đoàn bia đa quốc gia hàng đầu thế giới, với hơn 170 nhà máy bia khắp thế giới, hoạt động tại khoảng 50 quốc gia, AB InBev gắn liền với các thương hiệu bia nổi tiếng như Budweiser, Stella Artois hay Corona.

Hành trình của AB InBevs bắt đầu từ năm 1366 tại Leuven (Bỉ), với nhà máy bia Den Hoorn – một trong những cội nguồn quan trọng làm nên di sản bia của châu Âu. Trải qua nhiều thế kỷ biến động của lịch sử, từ các cuộc cách mạng công nghiệp đến những thay đổi sâu sắc của thị trường và xã hội hiện đại, AB InBev đã từng bước hình thành một mô hình tăng trưởng dựa trên sự cân bằng giữa kế thừa và đổi mới.

Di sản của Tập đoàn không chỉ nằm ở bề dày lịch sử của các thương hiệu, mà còn ở năng lực thích ứng liên tục trước những kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng và cộng đồng, với mong muốn được đồng hành, hiện diện trong mọi khoảnh khắc kết nối, ăn mừng của người tiêu dùng.

Trong hệ sinh thái thương hiệu của AB InBev, Budweiser giữ vai trò đặc biệt như một biểu tượng di sản mang tính toàn cầu. Ra đời năm 1876 tại St. Louis, bang Missouri, trong giai đoạn nước Mỹ đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, Budweiser nhanh chóng định hình chuẩn mực riêng bằng việc kết hợp công thức nấu bia truyền thống châu Âu với tư duy sản xuất quy mô lớn và tính nhất quán cao về chất lượng. Từ rất sớm, Budweiser đã được định vị là “The King of Beers” – biểu trưng cho tinh thần tiên phong, khát vọng vươn lên và bản sắc Mỹ.

Giá trị bền vững của Budweiser không chỉ nằm ở lịch sử gần 150 năm, mà ở khả năng giữ vững bản sắc qua nhiều thế hệ. Công thức sử dụng gạo bên cạnh lúa mạch, cùng phương pháp “beechwood aging” đặc trưng, đã trở thành những yếu tố làm nên dấu ấn riêng biệt của thương hiệu.

Sự kiên định với các giá trị cốt lõi này giúp Budweiser vượt qua những biến động của thị hiếu tiêu dùng, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thương hiệu bia biểu tượng nhất trên toàn cầu.

Trong chiến lược phát triển toàn cầu của AB InBev, Budweiser đóng vai trò như một “thương hiệu di sản mang tính toàn cầu hóa”. Thay vì bản địa hóa hoàn toàn hương vị, AB InBev chú trọng bảo tồn công thức, chủng men và các tiêu chuẩn kỹ thuật cốt lõi, đồng thời kết hợp với năng lực vận hành toàn cầu để đảm bảo rằng Budweiser được sản xuất tại bất kỳ quốc gia nào cũng mang cùng một trải nghiệm thương hiệu. Cách tiếp cận này phản ánh triết lý kế thừa của Tập đoàn: không tái tạo lịch sử, mà duy trì tính xác thực của lịch sử trong bối cảnh hiện đại.

Budweiser cũng là thương hiệu đại diện rõ nét cho khả năng kể chuyện thương hiệu của AB InBev. Gắn liền với văn hóa thể thao, âm nhạc đại chúng và các sự kiện mang tính biểu tượng, Budweiser không chỉ là sản phẩm tiêu dùng mà còn trở thành một phần của đời sống văn hóa tại nhiều quốc gia.

Tại Châu Á, Việt Nam nổi lên như một thị trường chiến lược. Với một thị trường tiêu thụ bia lớn như Việt Nam, AB InBev không thể bỏ qua cơ hội này. Kết quả là nhà máy tiên tiến tại VSIP II A, Bình Dương, TP.HCM được hoàn thành vào năm 2015 với số vốn hàng trăm triệu USD.

Tại đây, những dòng bia danh tiếng thế giới như Budweiser và Hoegaarden được ủ tại chỗ, giải quyết bài toán thuế nhập khẩu và logistics, giúp sản phẩm cao cấp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng Việt mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất của tập đoàn.

Cuối cùng, sự trường tồn của một đế chế còn được đo lường bằng trách nhiệm đối với tương lai. Tại Việt Nam, AB InBev không chỉ xây dựng một bộ máy kinh doanh mà còn kiến tạo một hệ sinh thái bền vững thông qua các cam kết ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị).

Những nỗ lực này không chỉ mang lại các giải thưởng như "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” hay "Doanh nghiệp đóng thuế tiêu biểu", mà còn tạo ra sự ủng hộ từ phía người tiêu dùng Việt Nam, những người ngày càng quan tâm đến cách doanh nghiệp tạo ra giá trị một cách có trách nhiệm.

Nhìn lại hành trình từ nhà máy bia Den Hoorn năm 1366 đến hơn 170 nhà máy bia khắp thế giới, có thể thấy tinh thần tiên phong của AB InBev, tinh thần không ngừng phát triển, không ngừng tiến lên nhưng vẫn giữ lại những tinh hoa xưa cũ. Di sản của AB InBev không chỉ là những chai bia với hương vị của lúa mạch và hoa bia. Mỗi chai bia của các thương hiệu mà AB InBev sở hữu mang theo tinh hoa của sáu thế kỷ lịch sử và khát vọng không ngừng đổi mới để phục vụ những thế hệ người tiêu dùng tiếp theo.

