Vedan Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng 2026 15/05/2026 15:25

(PLO)- Ngày 13-5 vừa qua, Công ty CPHH Vedan Việt Nam được vinh danh “Top 10 doanh nghiệp FDI tăng trưởng ấn tượng” tại lễ trao giải Rồng Vàng 2026 diễn ra ở Hà Nội.

Đây là lần thứ 5 Vedan được ghi nhận là 1 trong các doanh nghiệp có thành tích kinh doanh xuất sắc, phát triển bền vững và đóng góp nổi bật cho nền kinh tế.

Để được vinh danh trong “Top 10 doanh nghiệp FDI tăng trưởng ấn tượng 2025-2026”, Vedan đã vượt qua quy trình thẩm định thực tế khắt khe, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí nghiêm ngặt như: tăng trưởng tài chính ổn định giai đoạn 2023-2025; bảo hộ thương hiệu bài bản; thực hiện tốt trách nhiệm thuế, phúc lợi nhân viên.

Đặc biệt, doanh nghiệp được đánh giá cao nhờ cam kết phát triển xanh, đảm bảo bình đẳng giới và ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả trong quản trị. Ảnh: VEDAN

Là một trong những doanh nghiệp FDI đầu tiên tại Việt Nam, Vedan đã có 35 năm đồng hành cùng đời sống người Việt thông qua các sản phẩm gia vị thiết yếu như bột ngọt, hạt nêm, nước mắm… Vedan Việt Nam cũng luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương các cấp trong các công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong hành trình phát triển, doanh nghiệp luôn nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn “Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người”. Điều này được bảo chứng bởi việc doanh nghiệp liên tục đầu tư công nghệ sinh học và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như ISO 9001, FSSC 22000, HACCP, ISO 14001… Nhờ đó, sản phẩm Vedan không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn chinh phục nhiều thị trường khó tính, góp phần đưa sản phẩm Việt Nam vươn ra quốc tế.