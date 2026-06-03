Dreame Việt Nam: Hiện thực hóa mục tiêu giải phóng sức lao động trong kỷ nguyên số 03/06/2026 09:49

Trong nhịp sống bận rộn với công việc và con cái, các thiết bị vệ sinh thông minh của hãng giúp việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng và hoàn toàn rảnh tay.

Robot hút bụi tự vận hành – Trợ lý dọn dẹp cho gia đình bận rộn

Trong cuộc sống thường nhật, người dùng phải xoay xở giữa công việc, con cái, bếp núc và hàng loạt việc không tên. Dreame Việt Nam hiểu rằng dọn dẹp không nên là một gánh nặng nữa, và đó là lý do công nghệ AI được đặt làm trung tâm của hệ sinh thái sản phẩm. Robot hút bụi lau nhà Dreame Việt Nam có khả năng nhận diện hơn 300 loại vật thể trong nhà, tự điều chỉnh lực hút, chế độ lau và đường đi mà không cần người dùng can thiệp. Nhờ AI, robot tránh mắc kẹt khi gặp các không gian phức tạp như dây điện, đồ chơi trẻ em hay khu vực thú cưng. Người dùng không phải canh cánh dọn sạch sàn nhà hay phải chạy đi “giải cứu” khi robot hút bụi lau nhà vướng vật cản – đúng tinh thần rảnh tay mà hãng theo đuổi.

Trang bị hệ thống camera, cảm biến và tích hợp sâu AI, robot hút bụi của Dreame Việt Nam thể hiện tính tự động hoá cao trong mọi tác vụ hằng ngày.

Không chỉ thông minh, robot hút bụi lau nhà Dreame Việt Nam còn sở hữu khả năng tự leo bậc thềm đến 8,8cm nhờ “đôi chân cơ học” ProLeap. Điều này cho phép robot tiếp cận mọi không gian trong nhà, từ phòng khách đến hành lang hay khu vực có độ chênh cao. Tất cả đều diễn ra tự động, mượt mà, giúp người dùng tiết kiệm thời gian để tập trung vào công việc, chăm con hoặc tận hưởng những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày.

Trải nghiệm rảnh tay được nâng tầm cùng Dreame Việt Nam

Triết lý “giải phóng đôi tay” của Dreame Việt Nam không chỉ thể hiện ở robot hút bụi lau nhà mà còn lan tỏa sang các thiết bị vệ sinh thông minh như dòng máy hút bụi lau nhà H15 hay H16 Pro Steam. Công nghệ GapFree giúp “cánh tay cơ học” tự động hạ xuống khi kéo lùi, gom sạch nước đọng và lau sát mép tường – những khu vực mà cây lau truyền thống thường bỏ sót. Nhờ đó, người dùng không cần cúi người lau lại hay lo sàn nhà ẩm ướt, đặc biệt trong những ngày bận rộn.

Sản phẩm máy lau nhà của Dreame Việt Nam được trang bị nhiều tính năng cao cấp giúp việc dọn dẹp sạch và nhanh hơn.

Các thiết bị của Dreame Việt Nam còn hỗ trợ các gia đình có thú cưng với tính năng Pet Care: robot hút bụi lau nhà tự tăng cường làm sạch khu vực thú cưng hay lui tới, đồng thời ghi lại khoảnh khắc đáng yêu khi chủ vắng nhà. Tất cả đều hướng đến mục tiêu duy nhất: biến việc dọn dẹp từ “việc phải làm” thành “việc được tự động hóa”, giúp người dùng có thêm thời gian cho bản thân và gia đình.

Dreame Việt Nam đang tái định nghĩa trải nghiệm dọn dẹp của người Việt bằng triết lý “giải phóng đôi tay”. Nhờ robot hút bụi và máy hút bụi lau nhà có độ tự động hoá cao, việc chăm sóc nhà cửa không còn chiếm thời gian hay công sức, mà trở thành một phần nhẹ nhàng của cuộc sống hiện đại. Sản phẩm từ Dreame Việt Nam không chỉ dọn sạch ngôi nhà – mà còn trả lại cho người dùng sự tự do để sống trọn vẹn hơn.