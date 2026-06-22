Herbalife: Thương hiệu được tin dùng trên toàn cầu 22/06/2026 16:42

(PLO)- Herbalife là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Hãy cùng khám phá cách Herbalife đảm bảo chất lượng và sự an toàn của sản phẩm ở mọi giai đoạn, từ phát triển sản phẩm đến sản xuất.

Các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học vững chắc

Các sản phẩm của Herbalife được phát triển dựa trên nền tảng khoa học và được hỗ trợ bởi mạng lưới toàn cầu gồm các nhà khoa học, huấn luyện viên, chuyên gia và thành viên ban cố vấn dinh dưỡng bao gồm hơn 200 chuyên gia được công nhận trên toàn thế giới và những người có tầm ảnh hưởng. Đội ngũ chuyên gia này luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu và được duy trì ở mọi giai đoạn, từ lên ý tưởng sản phẩm ban đầu đến khi sản phẩm đến tay khách hàng, và luôn tuân thủ đầy đủ mọi quy tắc và quy định của chính phủ.

Từ Gieo Trồng Đến Tiêu Dùng: Nền tảng cho chất lượng của sản phẩm Herbalife

Chiến lược Từ Gieo Trồng Đến Tiêu Dùng dựa trên việc sử dụng các nguyên liệu chất lượng cao từ các nguồn cung cấp có thể truy xuất nguồn gốc. Quy trình thu mua nhiều sản phẩm thực vật của Herbalife bắt đầu tại các nông trại và bao gồm quá trình tự chế biến trà và các nguyên liệu thảo mộc thành nguyên liệu thô tại các cơ sở của Herbalife. Chiến lược này đảm bảo việc sản xuất các nguyên liệu này thành các sản phẩm hoàn thiện chất lượng cao tại các cơ sở sản xuất của Herbalife và thông qua các nhà sản xuất bên thứ ba.

Tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu trong sản xuất sản phẩm

Các sản phẩm của Herbalife được giám sát trong suốt chu kỳ sản xuất để đảm bảo duy trì các chất lượng cao và các tiêu chuẩn quy định do Herbalife thiết lập.

Tất cả các cơ sở sản xuất của Herbalife đều sở hữu phòng thí nghiệm đáp ứng Thực hành sản xuất tốt (cGMP) hiện hành. Ngoài ra, tất cả các phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng của công ty đều tuân thủ tiêu chuẩn Thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP) và các giao thức công nhận ISO 17025. Các cơ sở của Herbalife cũng được chứng nhận bởi Thực hành sản xuất tốt của NSF International và Thực hành sản xuất tốt cho đăng ký cơ sở thể thao.

An toàn sản phẩm là ưu tiên hàng đầu

Ưu tiên hàng đầu của Herbalife là cung cấp các sản phẩm an toàn và hiệu quả đáp ứng mọi yêu cầu theo quy định cũng như nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Với đội ngũ các nhà khoa học tận tâm, Herbalife áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện 360 độ để đánh giá tính an toàn và lợi ích của các thành phần và sản phẩm của mình.

Liên tục kiểm nghiệm

Herbalife có 8 phòng kiểm soát chất lượng hiện đại trên toàn thế giới liên tục tiến hành kiểm nghiệm nghiêm ngặt các nguyên liệu thô và thành phẩm của mình, bên cạnh đó còn có các đối tác bên thứ ba tiến hành kiểm nghiệm các sản phẩm của công ty.

Dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao Herbalife24® của công ty cũng được kiểm nghiệm các chất bị cấm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chống doping và nhận được sự tin tưởng từ các vận động viên. Được các vận động viên chuyên nghiệp trên toàn cầu tin tưởng, dòng sản phẩm Herbalife24® của công ty đạt Chứng nhận NSF® cho Thể thao®1.

Herbalife liên tục đồng hành cùng các giải chạy marathon để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh.