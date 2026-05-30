Gen Z chọn bạc tích lũy: Xu hướng 'tích tiểu thành đại' lên ngôi 30/05/2026 09:13

(PLO)- Giới trẻ đang bắt đầu hành trình tích sản từ những khoản nhỏ mỗi ngày. Sự xuất hiện của dòng bạc Ngân Gia Bảo được xem là lựa chọn phù hợp với xu hướng này.

Trong bối cảnh giá vàng neo cao, thay vì chờ đợi có trong tay khoản tiền lớn để đầu tư, ngày càng nhiều Gen Z và Millennials lựa chọn chiến lược “tích tiểu thành đại” bằng cách dành một phần thu nhập định kỳ để tích lũy tài sản có giá trị thực.

Chỉ từ vài chục nghìn đồng mỗi ngày

Theo một số chuyên gia tài chính, xu hướng này phản ánh tư duy quản lý tài chính mới của người trẻ. Chỉ với vài chục nghìn đồng mỗi ngày hoặc vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, người trẻ đã có thể hình thành thói quen tích sản mà không cần sử dụng đòn bẩy tài chính hay chịu áp lực lớn về dòng tiền.

Trong các lựa chọn tài sản hiện nay, bạc đang dần trở thành kênh tích lũy được nhiều người quan tâm nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn vàng. Nắm bắt xu hướng này, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải đã ra mắt dòng sản phẩm bạc tích lũy Ngân Gia Bảo.

Với việc chuẩn hóa chất lượng bạc 999 cùng nhiều bản vị từ 1 lượng đến 1kg, sản phẩm được định vị như một giải pháp tích sản linh hoạt dành cho người trẻ.

Theo đại diện doanh nghiệp, “gia sản” từng là khái niệm khá xa vời với nhiều người trẻ, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng tăng cao khiến hành trình tích lũy trở nên chậm và thiếu động lực.

Vì vậy, thay vì đặt mục tiêu quá lớn, có thể lựa chọn bắt đầu từ những giá trị vừa tầm, Ngân Gia Bảo được ra đời với mong muốn giúp người dùng từng bước hình thành “di sản tích lũy” cho riêng mình.

Kết hợp giá trị tài chính và yếu tố văn hóa

Không chỉ vậy, Bảo Tín Mạnh Hải còn chú trọng vào chất lượng và thiết kế của sản phẩm. Toàn bộ dòng Ngân Gia Bảo được chế tác từ bạc nguyên chất 999, có đầy đủ số seri, mã QR kiểm tra chính hãng và được niêm phong kỹ lưỡng nhằm đảm bảo giá trị theo thời gian.

Các sản phẩm được dập khắc hai mặt sắc nét, kết hợp hiệu ứng bóng – mờ, với thiết kế đồng nhất về kiểu dáng để thuận tiện cho việc trưng bày, sưu tầm và lưu giữ lâu dài.

Ngân Gia Bảo gồm hai dòng sản phẩm chủ lực: Ngân Gia Bảo Tứ Quý Thịnh Vượng và Ngân Gia Bảo Đông Sơn. Trong đó, Ngân Gia Bảo Tứ Quý Thịnh Vượng lấy cảm hứng từ bộ Tứ Quý với hình tượng Tùng, Cúc, Trúc, Mai mang thông điệp mỗi mùa là một cột mốc tài chính vững vàng.

Sản phẩm có hai bản vị gồm 10 chỉ (1 lượng) và 30 chỉ (3 lượng), phù hợp với nhu cầu tích lũy linh hoạt theo tháng hoặc quý.

Trong khi đó, dòng Ngân Gia Bảo Đông Sơn gây chú ý khi đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào sản phẩm tích lũy hiện đại. Lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn – biểu tượng của nền văn minh Việt cổ – sản phẩm tái hiện các họa tiết mặt trời, chim Lạc và hoa văn đặc trưng trên bề mặt thỏi bạc.

Theo doanh nghiệp, đây không đơn thuần là sản phẩm kim loại quý mà còn là “phiên bản thu nhỏ” của di sản văn hóa Việt Nam trong hình hài hiện đại.

Dòng sản phẩm này gồm ba bản vị chính. Bản 50 chỉ (5 lượng) với trọng lượng 187,5g hướng đến người trẻ mới đi làm hoặc những người bắt đầu hình thành thói quen tích sản. Bản 100 chỉ (10 lượng), trọng lượng 375g, phù hợp với nhu cầu tích lũy ổn định của các gia đình trẻ.

Đáng chú ý, phiên bản 1kg được xem là tâm điểm khi tối ưu chi phí đầu tư trên mỗi gram bạc, sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu tích trữ mà còn được định vị như một món quà kế thừa mang giá trị lâu dài.

Việc doanh nghiệp mở rộng các dòng sản phẩm bạc tích lũy được xem là bước đi nhằm hoàn thiện hệ sinh thái “Rừng Vàng Biển Bạc”, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường từ tích lũy nhỏ lẻ đến đầu tư giá trị lớn.

Với thông điệp “Tích Bạc hôm nay - Gặt Vàng ngày mai”, Ngân Gia Bảo được kỳ vọng sẽ góp phần giúp nhiều gia đình Việt từng bước xây dựng nền tảng tài chính bền vững từ những khoản tích lũy nhỏ mỗi ngày.