Ngân hàng NCB thay đổi tên gọi 2 PGD tại TP.HCM 24/04/2026 15:32

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi Phòng giao dịch (PGD) NCB 3-2 và NCB Cộng Hòa (đều ở TP.HCM), dự kiến từ ngày 4-5-2026.

PGD NCB 3/2 :

Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch 3 tháng 2 – TP.HCM

Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Tây Sài Gòn.

PGD NCB Cộng Hòa :

Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Cộng Hòa – TP. HCM

Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Bắc Sài Gòn.

Cùng với các chi nhánh/ phòng giao dịch NCB trên toàn quốc, NCB Tây Sài Gòn và NCB Bắc Sài Gòn cam kết mang đến khách hàng những sản phẩm và dịch vụ ngân hàng an toàn, hiện đại, hiệu quả, các giải pháp tài chính tối ưu và phù hợp nhất với cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể thực hiện giao dịch trực tuyến (online) thông qua dịch vụ ngân hàng số: ứng dụng NCB iziMobile dành cho khách hàng cá nhân và NCB iziBankbiz dành cho khách hàng doanh nghiệp, được NCB nâng cấp và đưa vào vận hành đầu năm nay với giao diện thân thiện, tính năng phong phú, trải nghiệm mượt mà, an toàn, tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện các giao dịch.