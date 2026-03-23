Ngân hàng NCB thay đổi địa điểm hoạt động 2 PGD tại TP.HCM 23/03/2026 10:27

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) – Chi nhánh Sài Gòn vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh khu vực 2 chấp thuận chuyển địa điểm hoạt động của hai phòng giao dịch NCB Nguyễn Văn Trỗi và NCB Trường Chinh sang địa chỉ mới. Việc thay đổi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm của Quý khách hàng, tiếp tục phục vụ khách hàng với tiêu chuẩn ngày càng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh KV 2 theo công văn số 1838/KV2-GS2 và 1839/KV2-GS2 ban hành ngày 9-3-2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN Sài Gòn chuyển địa điểm giao dịch của 2 Phòng Giao dịch NCB Nguyễn Văn Trỗi và NCB Trường Chinh sang địa chỉ mới với không gian hiện đại, thân thiện với khách hàng.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) xin trân trọng thông báo về việc di dời địa điểm PGD NCB Trường Chinh – TPHCM dự kiến từ ngày 30-3-2026 như sau:

PGD NCB Trường Chinh

Địa chỉ cũ: Số 458 – 460 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM

Địa chỉ mới: Số 7 – 9 Bàu Cát, phường Tân Bình, TP.HCM

Cũng từ ngày 30/3/2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân di dời địa điểm hoạt động và thay đổi tên gọi PGD NCB Nguyễn Văn Trỗi như sau:

PGD NCB Nguyễn Văn Trỗi đổi tên thành PGD NCB Phú Nhuận

Địa chỉ cũ: Số 287A Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM

Địa chỉ mới: Tầng G, Tầng M tòa nhà số 62 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM

Cùng với các chi nhánh/ phòng giao dịch NCB trên toàn quốc, NCB Ba Đình cam kết mang đến khách hàng những sản phẩm và dịch vụ ngân hàng an toàn, hiện đại, hiệu quả, các giải pháp tài chính tối ưu và phù hợp nhất với cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể thực hiện giao dịch trực tuyến (online) thông qua dịch vụ ngân hàng số: ứng dụng NCB iziMobile dành cho khách hàng cá nhân và NCB iziBankbiz dành cho khách hàng doanh nghiệp, được NCB nâng cấp và đưa vào vận hành đầu năm nay với giao diện thân thiện, tính năng phong phú, trải nghiệm mượt mà, an toàn, tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện các giao dịch.

