SABECO báo lãi hơn 4.500 tỉ đồng, mạnh tay chi trả cổ tức 50% 23/04/2026 14:04

(PLO)- Lợi nhuận sau thuế đạt 4.573 tỉ đồng, tăng khoảng 2% so với năm trước. Với nền tảng tài chính ổn định, Hội đồng Quản trị SABECO đề xuất mức chi trả cổ tức tổng cộng tương đương 50% vốn điều lệ cho năm 2025.

Ngày 23-4, tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều điểm sáng tích cực.

Kết quả này đạt được nhờ kỷ luật trong quản trị nguồn vốn cùng nỗ lực nâng cao hiệu quả vận hành, qua đó giúp công ty duy trì các hoạt động cốt lõi và vượt qua những thách thức của ngành.

SABECO duy trì chi trả cổ tức 50% hai năm liên tiếp

Trong năm tài chính 2025, SABECO ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.888 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.573 tỉ đồng, tăng khoảng 2% so với năm trước.

Đáng chú ý, chỉ trong quý IV-2025, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.119 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31-12-2025, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 32.597 tỉ đồng. Với hệ số thanh toán hiện hành 2,49 lần, doanh nghiệp cho thấy khả năng thanh khoản và kỷ luật tài chính vững mạnh.

Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty duy trì mức chi trả này. Điều đó thể hiện cam kết nhất quán trong việc mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ: “Năm 2025 đòi hỏi SABECO sắc bén hơn trong thực thi, tập trung cải thiện cấu trúc sâu sắc trên toàn hệ thống.

Trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ nhu cầu suy yếu và cạnh tranh gia tăng, phản ứng của chúng tôi không chỉ nhằm đảm bảo kết quả tài chính mà còn nâng cấp năng lực thương mại, vận hành và số hóa”.

Chiến lược năm 2025 của công ty tập trung củng cố năng lực cốt lõi trên ba trọng tâm chính. Công ty ưu tiên nâng cao hiệu quả thương mại và năng lực phân phối; tối ưu danh mục sản phẩm, đẩy mạnh giá trị thương hiệu; thúc đẩy hiệu quả vận hành và chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, đơn vị củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn thông qua quá trình chuyển đổi số, thực thi các sáng kiến ESG và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Duy trì động lực phát triển trong 2026

Năm 2026, SABECO tiếp tục lạc quan về bức tranh tăng trưởng của Việt Nam dựa vào sự phục hồi nhu cầu nội địa và đà phát triển kinh tế.

Chiến lược phát triển của SABECO tập trung vào bốn trọng tâm quan trọng.

Đầu tiên là tăng trưởng dựa trên chất lượng và hiệu quả thay vì mở rộng sản lượng. Công ty tập trung bảo vệ biên lợi nhuận, cải thiện cơ cấu lợi nhuận. Kỷ luật thực thi được ưu tiên hơn là chiến lược tăng trưởng chỉ dựa trên sản lượng đơn thuần.

Kế đến là thúc đẩy cao cấp hóa danh mục sản phẩm và nâng tầm thương hiệu. Nhằm đáp ứng nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng, công ty sẽ củng cố danh mục sản phẩm ở phân khúc cao hơn. Việc này nhằm nâng tầm trải nghiệm và vị thế thương hiệu.

SABECO cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và vận hành dựa trên dữ liệu. Công ty ứng dụng sâu rộng các công cụ kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu.

Song song đó, các kênh thương mại điện tử, thương mại hiện đại sẽ được mở rộng nhằm nâng cao năng lực ra quyết định và hiệu suất vận hành.

Cuối cùng, công ty tiếp tục nâng cao các chuẩn mực quản trị tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thúc đẩy các cam kết ESG trong suốt các ưu tiên về môi trường, xã hội và vận hành.

Cùng với đó, SABECO tiếp tục tối ưu chuỗi cung ứng, đầu tư vào R&D, củng cố vị thế tại thị trường nội địa và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế.

Nhận định về triển vọng năm 2026, ông Koh Poh Tiong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SABECO nói: "Trong bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh cao và chịu ảnh hưởng từ các yếu tố toàn cầu, SABECO sẽ vượt qua thách thức. Doanh nghiệp cam kết đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng dài hạn để mang lại giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng".