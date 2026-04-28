HEINEKEN Việt Nam đồng hành vì sự phát triển bền vững của TP Đà Nẵng 28/04/2026 17:25

(PLO)- HEINEKEN Việt Nam vừa phối hợp với Hội Nhà Báo Đà Nẵng tổ chức chương trình tham quan nhà máy bia dành cho cơ quan báo chí địa phương và Trung ương với sự tham gia của Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Đà Nẵng.

Là một trong những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sớm tại Đà Nẵng, HEINEKEN Việt Nam không ngừng đầu tư và gắn bó với sự phát triển của thành phố. Năm 2025, HEINEKEN Việt Nam đứng thứ hai về đóng góp ngân sách Đà Nẵng, đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2007, công suất nhà máy đã tăng 12.5 lần và hiện nay công suất nhà máy lên 500 triệu lít/năm, đồng thời 95% lực lượng lao động là nhân tài địa phương.

Dự án mở rộng của HEINEKEN Đà Nẵng nổi bật với hệ thống bồn lên men ngang – HORAP và dây chuyền đóng lon tự động có công suất 130.000 lon/giờ. Bồn lên men nằm ngang HORAP – nâng tầm năng lực sản xuất của nhà máy đủ năng lực trong việc ủ những mẻ bia Heineken theo chuẩn của tập đoàn Heineken (Hà Lan).