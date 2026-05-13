Năng lực chi trả và an toàn vốn: Nền tảng tin cậy tại Dai-ichi Life Việt Nam 13/05/2026 20:39

(PLO)- Khi khách hàng ngày càng quan tâm đến mức độ an toàn, minh bạch và khả năng thực hiện cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm, các chỉ số tài chính và năng lực chi trả thực tế ngày càng trở thành thước đo quan trọng để đánh giá một công ty bảo hiểm nhân thọ.

Theo các chuyên gia, với đặc thù hợp đồng bảo hiểm kéo dài hàng chục năm, khả năng chi trả quyền lợi bảo hiểm trong dài hạn, cùng với nền tảng dự phòng nghiệp vụ và mức độ an toàn vốn, là những yếu tố cốt lõi phản ánh nội lực của doanh nghiệp.

Năng lực chi trả quyền lợi bảo hiểm, minh chứng rõ ràng của cam kết

Trong nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam đang cho thấy năng lực thực thi cam kết thông qua các chỉ số chi trả và tích lũy tài chính ổn định.

Năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 5.500 tỷ đồng cho trên 400.000 trường hợp, nâng tổng số tiền đã chi trả hơn 29.800 tỷ đồng kể từ khi thành lập đến nay. Đồng thời, Công ty trích lập quỹ dự phòng nghiệp vụ lên hơn 58.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm 2024 nhằm đảm bảo quyền lợi chi trả cho Khách hàng trong tương lai. Những con số này phản ánh khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính và khả năng chi trả ổn định của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ tài chính của khách hàng ngày càng cao.

Số liệu được cập nhật đến hết ngày 31-12-2025.

Trong ngành bảo hiểm nhân thọ, giá trị chi trả không chỉ là chỉ số tài chính mà còn là minh chứng trực tiếp cho việc doanh nghiệp thực hiện cam kết với khách hàng, qua đó góp phần củng cố niềm tin thị trường.

Quỹ dự phòng nghiệp vụ: “Lá chắn tài chính” quan trọng

Song song với chi trả quyền lợi bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam duy trì chính sách trích lập Quỹ dự phòng thận trọng nhằm bảo đảm nghĩa vụ trong tương lai. Tính đến hết quý I-2026, Công ty ghi nhận: Tổng tài sản hơn 82.000 tỷ đồng; Quỹ dự phòng nghiệp vụ hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Quỹ dự phòng này chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản, đóng vai trò như một “lá chắn tài chính” quan trọng, đảm bảo nguồn lực chi trả quyền lợi bảo hiểm dài hạn cho khách hàng.

Dai-ichi luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Bên cạnh đó, cuối năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục duy trì biên khả năng thanh toán an toàn ở mức 192%, cao hơn gần gấp đôi so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định Bộ Tài chính.

Quản trị rủi ro và minh bạch tài chính

Bên cạnh quy mô tài chính, yếu tố ngày càng được khách hàng quan tâm là cách doanh nghiệp quản trị rủi ro và đảm bảo minh bạch. Dai-ichi Life Việt Nam cho biết các chỉ số tài chính được:

· Trích lập và quản lý theo quy định chặt chẽ của cơ quan quản lý;

· Kiểm toán định kỳ theo chuẩn mực tài chính hiện hành;

Đồng thời, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn tập đoàn, với các định hướng:

· Kiểm soát danh mục đầu tư theo nguyên tắc an toàn;

· Duy trì cân đối giữa tăng trưởng và bảo toàn vốn;

· Ưu tiên khả năng chi trả dài hạn.

Nền tảng từ tập đoàn hơn một thế kỷ

Là thành viên của Dai-ichi Life Group – tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hơn 123 năm đến từ Nhật Bản, Dai-ichi Life Việt Nam thừa hưởng nền tảng quản trị kỷ luật, định hướng dài hạn và triết lý phát triển thận trọng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản chú trọng yếu tố an toàn tài chính, kỷ luật dự phòng và năng lực đáp ứng cam kết dài hạn với khách hàng. Những yếu tố này tiếp tục được Dai-ichi Life Việt Nam áp dụng nhất quán trong chiến lược phát triển tại thị trường Việt Nam hơn 19 năm qua.

Duy trì niềm tin của khách hàng bằng năng lực thực chất

Các chuyên gia nhận định rằng niềm tin của khách hàng không đến từ thông điệp truyền thông, mà đến từ khả năng chi trả, mức độ an toàn vốn và sự minh bạch trong vận hành.

Sau hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực tài chính vững mạnh, năng lực chi trả đã được kiểm chứng qua thực tế và chính sách dự phòng thận trọng, qua đó hướng đến việc đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trong dài hạn.

Với định hướng này, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy năng lực tài chính, khả năng chi trả và quyền lợi khách hàng làm trọng tâm, hướng đến xây dựng cuộc sống bình an và tương lai an tâm tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà.