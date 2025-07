Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị An phát Đầu tư Thịnh vượng 17/07/2025 18:19

Sản phẩm không chỉ giúp khách hàng chủ động ứng phó trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống, mà còn mang đến cơ hội gia tăng giá trị tài sản hiệu quả thông qua các quỹ đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, đa dạng về chiến lược và mức độ chấp nhận rủi ro. Với thiết kế linh hoạt, An phát Đầu tư Thịnh vượng phù hợp với nhu cầu tài chính đa dạng và mục tiêu đầu tư của nhiều nhóm khách hàng.

Bảo hiểm Liên kết đơn vị mới – An phát Đầu tư Thịnh vượng của Dai-ichi Life Việt Nam.

Được thiết kế dành cho khách hàng chủ động trong quản lý tài chính cá nhân, An phát Đầu tư Thịnh vượng đóng vai trò như một nguồn dự phòng tài chính, bảo vệ khách hàng và gia đình trước những biến cố nghiêm trọng như thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong. Bên cạnh đó, sản phẩm còn mở ra cơ hội đầu tư thông qua 5 Quỹ liên kết đơn vị chuyên nghiệp và minh bạch, giúp tối ưu kết quả đầu tư theo thời gian.

Một trong những điểm nổi bật của An phát Đầu tư Thịnh vượng chính là tính linh hoạt, cho phép khách hàng tùy chỉnh mức độ bảo vệ với cùng một mức phí bảo hiểm. Nhờ đó, mỗi khách hàng dễ dàng xây dựng giải pháp tài chính phù hợp với mục tiêu cá nhân, từ ưu tiên tối đa bảo vệ, hay tập trung đầu tư sinh lợi, cho đến cân bằng hài hòa giữa hai mục tiêu trên.

Với thời hạn bảo vệ lên đến 100 tuổi với mức phí bảo hiểm cơ bản chỉ từ 5 triệu đồng mỗi năm, An phát Đầu tư Thịnh vượng phù hợp với nhiều khách hàng, từ người trẻ đang tìm kiếm giải pháp tích lũy, đầu tư, đến các gia đình mong muốn duy trì lá chắn bảo vệ tài chính linh hoạt và bền vững theo thời gian.

Đây là sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị đầu tiên của Dai-ichi Life Việt Nam được tích hợp quyền lợi “Song hành bảo vệ”, cho phép khách hàng mở rộng phạm vi bảo vệ cho một người thân trước rủi ro tử vong do tai nạn, mà không cần đóng thêm phí bảo hiểm và không yêu cầu thẩm định sức khỏe. Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả tối đa 20% Số tiền bảo hiểm (lên đến 1 tỷ đồng) nếu Người được bảo hiểm chính hoặc Người được song hành bảo vệ không may tử vong do tai nạn. Trong trường hợp tai nạn đặc biệt (như tai nạn khi sử dụng phương tiện công cộng, thiên tai hoặc hỏa hoạn), quyền lợi chi trả được nâng lên đến 50% Số tiền bảo hiểm (tối đa 2,5 tỷ đồng), mang lại sự an tâm vượt trội cho cả khách hàng và gia đình.

Sản phẩm mới Bảo hiểm Liên kết đơn vị mới – An phát Đầu tư Thịnh vượng.

Về đầu tư, khách hàng có quyền lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro cá nhân thông qua “5 Quỹ liên kết đơn vị”, với các mức độ tăng trưởng từ trung bình đến cao. Đặc biệt, khách hàng còn được hưởng các khoản thưởng có giá trị khi duy trì hợp đồng dài hạn. Cụ thể, Thưởng đồng hành sẽ được áp dụng kể từ năm hợp đồng thứ 11, nhằm ghi nhận cam kết bền bỉ của khách hàng. Ngay khi kết thúc năm hợp đồng thứ 20, khách hàng tiếp tục được nhận “Thưởng gắn bó dài lâu”, nhằm gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể linh hoạt đóng thêm phí bảo hiểm lên đến 5 lần mức phí cơ bản mỗi năm, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội sinh lợi theo biến động của thị trường. Cơ chế linh hoạt này cho phép khách hàng chủ động điều chỉnh chiến lược đầu tư, đồng thời gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng một cách hiệu quả và phù hợp với từng giai đoạn tài chính cá nhân.

Các Quỹ đầu tư trong sản phẩm An phát Đầu tư Thịnh vượng được quản lý bởi các chuyên gia tài chính kinh nghiệm của Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN), đơn vị đang vận hành danh mục tài sản trị giá 2,5 tỷ USD và kế thừa năng lực đầu tư quốc tế từ Tập đoàn Dai-ichi Life – Nhật Bản.