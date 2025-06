Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng ‘Top DN có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0’ 24/06/2025 10:17

(PLO)- Giải thưởng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp tổ chức và trao giải.

Ngày 23-6, tại Hà Nội, Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0” tại Chương trình biểu dương Giải thưởng Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2025 - Industrie 4.0 Awards (I4.0 Awards).

Đây là năm thứ hai, Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh tại Chương trình I4.0 Awards, ghi dấu ấn mạnh mẽ với những thành tựu nổi bật trong chiến lược thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số thông minh thông qua các nền tảng và điểm chạm số thuận tiện nhằm mục tiêu nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và đối tác, gia tăng sự nhận diện và cảm xúc thương hiệu trong kỷ nguyên công nghệ số 4.0.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã – Phó TGĐ Tài chính, Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng “Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã – Phó TGĐ Tài chính, Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi nhận giải thưởng cao quý I4.0 Awards, minh chứng cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong hành trình chuyển đổi số của Dai-ichi Life Việt Nam nhằm mang đến sản phẩm - dịch vụ tiện ích, thông minh và an toàn cho khách hàng. Giải thưởng không chỉ là sự tôn vinh ý nghĩa nhân dịp Dai-ichi Life Việt Nam chính thức vượt cột mốc phục vụ hơn 5 triệu khách hàng, mà còn khẳng định vị thế tiên phong của công ty trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số bảo hiểm nhân thọ toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và định hướng phát triển kinh tế của đất nước”.

Trong những năm qua, chuyển đổi số đã trở thành một trong những trọng tâm chiến lược phát triển bền vững của Dai-ichi Life Việt Nam. Trong đó, nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON, với sản phẩm Ichi Care và Ichi An Tâm thông minh đã giúp khách hàng trải nghiệm và chủ động lựa chọn giải pháp bảo hiểm nhân thọ trực tuyến phù hợp chỉ với vài thao tác đơn giản. Sắp tới, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai dòng sản phẩm bảo hiểm trực tuyến mới trên nền tảng Dai-ichi ON nhằm mang đến giải pháp bảo vệ tài chính và sức khỏe toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhiều phân khúc khách hàng.

Song song đó, hàng loạt cải tiến vượt bậc được Dai-ichi Life Việt Nam triển khai như: ứng dụng Dai-ichi Connect – Cổng thông tin khách hàng với hơn 1 triệu khách hàng đang sử dụng; triển khai hệ thống Dai-ichi Medic đến toàn bộ mạng lưới đối tác trên 300 bệnh viện/ phòng khám, giúp rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu thẩm định và bảo lãnh viện phí cho khách hàng; ứng dụng AI/OCR để giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng cùng nhiều giải pháp trực tuyến như ePOS, ePolicy, Chatbot, Voicebot… tạo sự thuận tiện tối đa cho khách hàng.

Các thành viên Dai-ichi Life Việt Nam tham dự Chương trình biểu dương Giải thưởng Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2025 - Industrie 4.0 Awards.

Bên cạnh giải thưởng nói trên, vào ngày 23-4-2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Chuyển đổi số tiêu biểu (Digital Transformation Company of the Year)” tại Lễ trao giải thưởng Rồng Vàng 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) tổ chức và trao giải.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến gần 80 tỷ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.

Hồi cuối tháng 5-2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức phát động chương trình tri ân “Hơn 5 triệu khách hàng, trọn vẹn một niềm tin” kéo dài đến 31-12-2025, bao gồm chuỗi hội thảo tri ân khách hàng và hoạt động hỗ trợ cộng đồng trên toàn quốc.