Cảnh báo fanpage giả mạo lừa đặt phòng khách sạn trước cao điểm du lịch 30-4 16/04/2026 08:00

(PLO)- Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều fanpage giả mạo khách sạn xuất hiện trên mạng xã hội để lừa đảo đặt phòng. Du khách được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền.

Gia tăng fanpage giả mạo khách sạn

Khi kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 đang đến gần, nhu cầu đặt phòng du lịch tại các điểm đến như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc… bắt đầu tăng mạnh. Tuy nhiên, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều fanpage giả mạo các khách sạn, resort nhằm lừa đảo khách hàng.

Theo ghi nhận từ một số doanh nghiệp lưu trú tại Đà Lạt, các fanpage này thường sử dụng tên gọi và hình ảnh gần giống với thương hiệu thật để tạo sự nhầm lẫn cho người dùng mạng xã hội.

Sau khi tiếp cận khách hàng qua tin nhắn, các đối tượng thường đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn, yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để giữ phòng. Khi khách chuyển tiền, các fanpage này có thể chặn liên lạc hoặc biến mất.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết hình thức giả mạo fanpage doanh nghiệp không phải là mới, nhưng thường gia tăng vào những giai đoạn cao điểm du lịch hoặc lễ, tết – khi nhu cầu đặt phòng tăng nhanh.

Du khách tìm kiếm và đặt phòng khách sạn qua mạng xã hội – kênh thường bị các đối tượng lợi dụng để giả mạo fanpage doanh nghiệp trong mùa cao điểm du lịch.

Doanh nghiệp du lịch khuyến cáo khách cần xác minh thông tin

Một số khách sạn tại Đà Lạt cho biết đã ghi nhận tình trạng fanpage giả mạo sử dụng hình ảnh và nội dung truyền thông của đơn vị để tiếp cận khách hàng.

Đại diện khách sạn Colline Dalat cho biết trong thời gian gần đây xuất hiện một số fanpage sử dụng tên gọi và hình ảnh tương tự thương hiệu của khách sạn, có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng trong quá trình tìm kiếm thông tin hoặc đặt phòng.

Theo doanh nghiệp này, các fanpage chính thức của khách sạn đều công khai thông tin minh bạch trên nền tảng mạng xã hội, bao gồm thời gian tạo trang, đơn vị quản lý và lịch sử thay đổi tên trang.

Khách hàng có thể kiểm tra các thông tin này thông qua mục “Tính minh bạch của trang” (Page Transparency) trên Facebook để xác định fanpage chính thức của doanh nghiệp.

Ngoài ra, fanpage chính thức thường có lịch sử hoạt động lâu dài, nội dung đăng tải ổn định và thông tin liên hệ rõ ràng.

Kiểm tra kỹ trước khi chuyển tiền đặt phòng

Các chuyên gia khuyến cáo du khách nên kiểm tra kỹ các yếu tố sau trước khi đặt phòng qua mạng xã hội:

- Kiểm tra mục “Tính minh bạch của trang” để xem thời gian tạo trang và đơn vị quản lý

- Đối chiếu thông tin fanpage với website chính thức của khách sạn

- Kiểm tra số điện thoại hotline, địa chỉ và các kênh liên hệ chính thức

- Cẩn trọng với các chương trình ưu đãi giảm giá sâu bất thường

- Tránh chuyển khoản đặt cọc khi chưa xác minh rõ ràng

Trong nhiều trường hợp, các fanpage giả mạo thường được tạo gần thời điểm cao điểm du lịch và có rất ít nội dung đăng tải trước đó.

Ngoài ra, hình ảnh và bài viết trên các fanpage này thường được sao chép từ website hoặc fanpage chính thức của khách sạn.

Người dùng có thể kiểm tra mục “Tính minh bạch của trang” trên Facebook để xem thời gian tạo trang, lịch sử thay đổi tên và đơn vị quản lý fanpage.

Du khách nên đặt phòng qua kênh chính thức

Theo các doanh nghiệp du lịch, cách an toàn nhất để đặt phòng là thông qua website chính thức của khách sạn, các nền tảng đặt phòng trực tuyến uy tín hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline.

Việc lựa chọn đúng kênh liên hệ không chỉ giúp du khách nhận được thông tin chính xác mà còn đảm bảo các quyền lợi liên quan đến dịch vụ lưu trú.

Đối với các cơ sở lưu trú tại những điểm du lịch lớn như Đà Lạt, việc minh bạch thông tin trên các kênh chính thức cũng được xem là một trong những giải pháp giúp hạn chế tình trạng giả mạo thương hiệu trên môi trường mạng.

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh du lịch nội địa đang bước vào mùa cao điểm, việc nâng cao cảnh giác và kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch là cần thiết để tránh những rủi ro không đáng có.