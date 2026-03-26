Super Sinh Lời Premier thu hút hơn 50.000 khách hàng mới trong 2 tháng đầu năm 26/03/2026 16:29

(PLO)- Super Sinh Lời Premier mang đến cơ hội sinh lời an toàn với lợi suất lên tới 6%/năm cùng cơ cấu giải thưởng hàng tỷ đồng và khả năng quản lý dòng tiền linh hoạt cho khách hàng tìm kiếm giải pháp sinh lời an toàn – linh hoạt.

Trong bối cảnh thị trường tài chính năm 2026 ưu tiên an toàn, thanh khoản và tối ưu vận hành, VPBank lựa chọn xây dựng thương hiệu dựa trên giá trị sử dụng thực tế của sản phẩm. Trọng tâm của định hướng này là phát triển hệ sinh thái tài chính “sinh lời an toàn – linh hoạt – minh bạch”, nơi mỗi giải pháp không chỉ đáp ứng kỳ vọng về lợi suất mà còn đồng hành cùng khách hàng quản trị dòng tiền chủ động theo từng giai đoạn cuộc sống.

Super Sinh Lời Premier là công cụ sinh lời hữu ích cho hàng triệu khách hàng, chỉ cần một lần đăng ký là số dư tài khoản sẽ sinh lời hàng ngày, tạo ra thêm lợi ích thiết thực cho số tiền trước kia vốn để nguyên cho những dự trù chi tiêu hàng ngày. Sản phẩm thường xuyên có những ưu đãi cho khách hàng, tiêu biểu như chương trình ưu đãi Tết “Sinh lời đón Tết, Rước mã khai xuân”.

Tính đến hết tháng 2, chiến dịch ghi nhận sự quan tâm đặc biệt với hơn 300.000 khách hàng tham gia và hơn 50.000 khách hàng trải nghiệm Super Sinh Lời Premier lần đầu. Hệ thống phát sinh hơn 8,4 triệu mã dự thưởng và hơn 3,7 tỷ đồng giá trị quà tặng đã được trao tới khách hàng trên cả nước. Riêng giai đoạn cận Tết, hơn 1.500 khách hàng nhận quà sớm, tạo hiệu ứng tích cực và củng cố hình ảnh VPBank là thương hiệu tài chính thân thiện, biết tri ân và luôn đồng hành cùng khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Loan (TP.HCM), một khách hàng trúng thưởng 1 lượng vàng 999,9 cho biết, chị đã rất bất ngờ khi nhận được thông báo trúng thưởng từ VPBank. “Tôi đã sử dụng sản phẩm của VPBank trong rất nhiều năm, vô cùng hài lòng với sản phẩm dịch vụ VPBank. Đặc biệt với Super Sinh lời Premier, vừa tiện lợi, dòng tiền trong tài khoản không chỉ sử dụng linh hoạt hàng ngày, mà còn sinh lời sau mỗi đêm”, chị Loan chia sẻ thêm.

Khách hàng nhận thưởng Sinh lời đón Tết – Rước mã khai xuân.

Trong năm 2026, Super Sinh lời Premier tiếp tục được VPBank kì vọng sẽ là sản phẩm dẫn dắt xu thế, trở thành công cụ quản lý tài chính đắc lực với lời cam kết đồng hành thịnh vượng của ngân hàng. Từ tháng 1-2026, VPBank đã điều chỉnh tăng lợi suất lên tới 6%/năm giúp khách hàng chủ động bứt phá mục tiêu tài chính ngay từ đầu năm mới.

Thực tế vận hành cũng cho thấy sức cạnh tranh của sản phẩm: cho phép rút tiền 24/7 bất cứ khi nào có nhu cầu song vẫn mang lại lợi suất cao, tiền lãi được trả theo ngày rất minh bạch. Theo ghi nhận, mức tiền nhàn rỗi lớn nhất sinh lời đạt 500 tỷ đồng và khoản sinh lời trong một ngày cao nhất chạm mốc 71,5 triệu đồng. Đây đều là những con số mang tính thuyết phục cao, trở thành “bằng chứng thương hiệu” giúp Super Sinh lời Premier củng cố định vị về năng lực vận hành và chất lượng giải pháp tài chính.

Không chỉ mang lại lợi suất cạnh tranh, Super Sinh Lời còn thể hiện cách tiếp cận “dài hạn” của VPBank: phát triển sản phẩm dựa trên dữ liệu thực tế về hành vi người dùng, tối ưu trải nghiệm sử dụng và giúp khách hàng chủ động quản trị tài chính mỗi ngày. Sản phẩm không chỉ thu hút khách hàng mới mà còn giúp củng cố niềm tin của nhóm khách hàng hiện hữu, tạo ra sức lan tỏa theo chiều sâu về giá trị thương hiệu.

VPBank đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện bộ giải pháp sinh lời cá nhân, mở rộng các tiện ích đi kèm và duy trì lợi suất cạnh tranh để tạo giá trị thực cho khách hàng. Trong đó, Super Sinh Lời Premier sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hành trình này, đồng thời là minh chứng rõ ràng nhất cho định hướng phát triển bền vững của ngân hàng: tập trung xây dựng sản phẩm có ích, hiệu quả và phù hợp nhu cầu thị trường.