5 tháng 2026, TKV đạt doanh thu hơn 77.000 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 12.420 tỉ đồng 06/06/2026 09:18

(PLO)- Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tháng 5 đạt 16.914 tỉ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 77.073 tỉ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước tháng 5 đạt 3.227 tỉ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 12.424 tỉ đồng.

Chiều 5-6, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 6 tại hai điểm cầu: Trụ sở TKV tại Hà Nội và Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh.

TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 5 trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn cơ bản. Kinh tế chính trị thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột tại Trung Đông. Thời tiết tháng 5 nắng nóng ở cường độ cao, kèm giông lốc, mưa lớn bất thường, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác than - khoáng sản, nhu cầu sử dụng than trong tháng 5 ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay…

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV chủ trì Hội nghị điều hành sản xuất kinh doanh tháng 6.

Các đơn vị trong toàn tập đoàn đã tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành trong công tác tổ chức sản xuất, tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao so với mức trung bình của cả năm. Nhờ đó, tháng 5, TKV cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu.

Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất dự kiến đạt 3,13 triệu tấn; bằng 101,9% kế hoạch tháng; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 16,29 triệu tấn. Than sạch sản xuất ước đạt 3,2 triệu tấn; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 16,31 triệu tấn. Tiêu thụ than ước đạt 4,92 triệu tấn; lũy kế 5 tháng ước đạt 22,17 triệu tấn. Sản lượng than giao điện trong tháng dự kiến đạt 4,07 triệu tấn; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 18,36 triệu tấn…

Đồng thời, trong tháng 5, tập đoàn tiếp tục triển khai nghiêm các giải pháp, biện pháp an toàn - VSLĐ đảm bảo các quy định, công tác môi trường toàn TKV đảm bảo các quy định và mục tiêu đề ra, không có sự cố môi trường.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân dự kiến đạt 19,8 triệu đồng/người/tháng; trong đó sản xuất than ước đạt 21 triệu đồng/ng-tháng. Doanh thu hợp nhất toàn TKV tháng 5 đạt 16.914 tỉ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 77.073 tỉ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước tháng 5 đạt 3.227 tỉ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 12.424 tỉ đồng.

TKV nộp ngân sách Nhà nước tháng 5 đạt 3.227 tỉ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 12.424 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc TKV ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của NLĐ, CBCNV toàn tập đoàn trong tháng 5, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn đề nghị, bước vào tháng 6 năm 2026, các Ban chuyên môn và các đơn vị cần tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo Chương trình hành động đã đề ra, bám sát chỉ đạo của Hội đồng thành viên và lãnh đạo tập đoàn. Tổng Giám đốc nhấn mạnh yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế để phù hợp với tình hình mới và các quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm nguyên tắc “Rõ thời gian – Rõ trách nhiệm – Rõ kết quả” trong thực thi nhiệm vụ.

Cùng với đó, cần siết chặt công tác quản lý, điều hành trên cơ sở các chỉ tiêu, số liệu cụ thể; đặc biệt ưu tiên hàng đầu công tác an toàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong mọi hoạt động sản xuất. Đồng thời các ban chuyên môn và các đơn vị chủ động phối hợp, bám sát các bộ, ngành chức năng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến giấy phép khai thác, thăm dò khoáng sản.

Cùng với nhiệm vụ SXKD, Tổng Giám đốc yêu cầu cần yêu cầu cần tập trung quan tâm các đơn vị khó khăn xử lý các tồn tại, vướng mắc; chú trọng tuyển dụng lao động, quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Theo kế hoạch, tháng 6, tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 3,13 triệu tấn than nguyên khai. Than sạch sản xuất tổng số 3,3 triệu tấn. Kế hoạch tiêu thụ 5,02 triệu tấn than, than cung cấp cho sản xuất điện kế hoạch đạt 4,13 triệu tấn... Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tháng 6 dự kiến đạt 16.513 đồng.