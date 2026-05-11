Vedan Việt Nam hưởng ứng ‘Tháng nhân đạo năm 2026’ 11/05/2026 19:18

Mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, "Tháng nhân đạo" là một chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày ra đời Hội CTĐ (8-5), kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và đặc biệt chào mừng thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Tháng nhân đạo tạo nên những “nhịp cầu sinh kế” thiết thực giúp người già neo đơn, người khuyết tật, các hộ nghèo - khó khăn... có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Giám đốc Đối ngoại Vedan Việt Nam nhận bằng ghi nhận từ Hội Chữ thập đỏ TP Đồng Nai.

Tại buổi lễ, Vedan Việt Nam đăng ký tài trợ kinh phí 70 triệu đồng nhằm xây dựng 1 căn nhà tình thương, đồng thời trao tặng 200 phần quà dưới hình thức gian hàng chợ nhân đạo 0 đồng cho người khiếm thị, người khuyết tật, Hội chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, người dân trên địa bàn có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn... Đây là 1 trong những hoạt động thường niên được Vedan duy trì từ nhiều năm qua.

Tiếp sau đó ngày 8-5, Vedan Việt Nam cũng đã đồng hành cùng UBMTTQ phường Phú Mỹ tổ chức lễ bàn giao sửa nhà Đại đoàn kết cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường là gia đình ông Mai Xuân Trường (tổ 14, khu phố Tân Hạnh) người khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình bà Đinh Thị Hiền (tổ 9 khu phố Phú Hà) chồng mất do tai nạn giao thông, 1 mình nuôi mẹ và 2 con nhỏ, ngôi nhà bị xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi sửa chữa ngôi nhà trở nên khang trang, sạch đẹp hơn, các gia đình rất phấn khởi có thêm điều kiện và động lực để yên tâm lao động vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Giám đốc Đối ngoại Vedan Việt Nam (áo xám) bàn giao nhà cho gia đình ông Mai Xuân Trường.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Giám đốc Đối ngoại Vedan Việt Nam (áo xám) bàn giao nhà cho gia đình bà Đinh Thị Hiền.

Trong suốt 35 năm xây dựng và phát triển, với phương châm “Vun đắp nghĩa tình, hết mình cống hiến", Vedan Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ trong công tác an sinh xã hội như hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tổ chức khám bệnh từ thiện, phát thuốc miễn phí, trao học bổng, tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn... Mỗi đóng góp dù nhỏ đều xuất phát từ mong muốn cùng chung tay chung sức để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng tới chân thiện, cùng tạo cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn cho mọi người.