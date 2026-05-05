NCB cung cấp vốn triển khai các dự án trọng điểm mừng 51 năm thống nhất đất nước 05/05/2026 14:34

(PLO)- NCB tham gia tài trợ, thu xếp vốn cho hai dự án lớn tại TP.HCM khởi công vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Động thái này cho thấy năng lực tài chính của ngân hàng, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Sau 51 năm thống nhất đất nước, TP.HCM bước vào giai đoạn tăng tốc khi đồng loạt khởi công loạt dự án hạ tầng quy mô lớn trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Đây là bước đi mạnh mẽ tạo nên động lực tăng trưởng mới, nâng cao vị thế đô thị đầu tàu cho thành phố mang tên Bác trong giai đoạn tới, vươn mình trở thành một siêu đô thị hiện đại trên bản đồ kinh tế khu vực và toàn cầu.

Đáng chú ý, những công trình có ý nghĩa chiến lược được triển khai với sự tham gia của các chủ đầu tư là những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam. Việc triển khai các siêu dự án phục vụ phát triển bứt phá kinh tế địa phương và góp phần nâng cao vị thế quốc gia thông qua huy động nguồn lực từ tư nhân cho thấy rõ nét niềm tin giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân được củng cố và vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng đã được đề ra tại Nghị quyết 68-NQ/TW.

Tổng Giám đốc NCB Tạ Kiều Hưng tham dự nghi thức bấm nút khởi công dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM.

Góp phần vào quá trình phát triển chung của đất nước, đặc biệt trong các dự án mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu chặng đường hơn nửa thế kỷ thống nhất, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tham gia cung cấp nguồn lực tài chính cho một số dự án trọng điểm, góp phần vào quá trình phát triển đô thị và kinh tế.

Cụ thể, NCB là đầu mối thu xếp vốn cho Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội và hệ thống cây xanh ven sông Sài Gòn quy mô khoảng 147 ha, đồng thời tài trợ vốn cho các nhà thầu thi công Dự án Quảng trường Trung tâm TP.HCM và Trung tâm Hành chính TP.HCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội có tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, gồm công viên văn hóa theo các chủ đề lịch sử và khu cây xanh ven sông quy mô lớn, hướng đến chỉnh trang không gian đô thị. Dự án đã khởi công hạng mục đầu tiên ngày 29-4 và dự kiến hoàn thành vào dịp 2-9-2026.

Khi hoàn thành, khu vực ven sông Sài Gòn sẽ hình thành không gian công cộng kết hợp văn hóa – lịch sử, kết nối trung tâm hiện hữu với khu đô thị Thủ Thiêm.

Trong khi đó, Dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TP.HCM tại Thủ Thiêm có quy mô gần 47 ha, tổng mức đầu tư khoảng 29.600 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2026–2028, hướng tới xây dựng trung tâm hành chính tập trung, hiện đại, góp phần hoàn thiện hạ tầng và diện mạo đô thị.

NCB tài trợ vốn cho các nhà thầu xây dựng, thi công dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của TP.HCM tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Tạ Kiều Hưng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), cho biết việc tham gia thu xếp và tài trợ vốn cho hai dự án trọng điểm không chỉ là niềm tự hào, mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình phát triển đô thị và kinh tế đất nước.

Theo ông Hưng, đây cũng là cơ hội để NCB khẳng định năng lực sau quá trình tái cơ cấu toàn diện trong 5 năm qua, đồng thời cho thấy sự sẵn sàng về nguồn lực để đồng hành cùng nền kinh tế. Ngân hàng định hướng phát triển gắn với sự phát triển của doanh nghiệp, đối tác và nền kinh tế quốc gia.

Trước đó, NCB từng ra mắt dòng thẻ tín dụng “NCB Tự Hào” vào dịp 30-4-2025, tích hợp các công nghệ và tiện ích tài chính hiện đại, đồng thời triển khai các chương trình chi tiêu gắn với hoạt động cộng đồng. Ngân hàng cũng phối hợp với ca sĩ Tùng Dương thực hiện sản phẩm âm nhạc “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai” nhân dịp Quốc khánh 2025, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc.

Về năng lực tài chính, NCB ghi nhận tốc độ tăng vốn đáng chú ý trong những năm gần đây với 3 đợt tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2022–2025. Năm 2026, ngân hàng dự kiến tiếp tục tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng nhằm củng cố nguồn lực và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Hiện NCB đang triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 180 doanh nghiệp, với quy mô tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời cung cấp vốn cho khoảng 70 dự án lớn trên cả nước. Ngân hàng cũng xây dựng mạng lưới đối tác gồm hơn 40 tổng thầu xây dựng quy mô lớn, trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, cùng các công ty chứng khoán hàng đầu, phục vụ hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp đa dạng trong các lĩnh vực như thương mại, sản xuất, công nghệ và hàng không.