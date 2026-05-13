Vàng miếng SJC bỗng dưng... ế ẩm, khách muốn mua bao nhiêu cũng 'vô tư' 13/05/2026 11:24

(PLO)- Thị trường vàng miếng SJC đang chứng kiến một cú đảo chiều hiếm có, từ chỗ khan hiếm kéo dài, người mua phải xếp hàng, nay bỗng dưng chuyển sang tình thế muốn mua bao nhiêu cũng có.

Sáng 13-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Cùng nhịp điều chỉnh này, các “ông lớn” trên thị trường vàng như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, PNJ và DOJI cũng đưa vàng miếng SJC về cùng một mức giá, đây là vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 5.

Nếu so với đỉnh lịch sử thiết lập đầu tháng 3 khi giá vàng miếng SJC leo thẳng lên vùng 188 - 191 triệu đồng/lượng, đến nay mỗi lượng vàng SJC đã “bốc hơi” tới 26 triệu đồng, mức giảm đủ để gây sốc với tâm lý của nhà đầu tư.

Nguồn cung vàng miếng SJC bỗng dưng dồi dào. Ảnh: T.L

Không chỉ giá giảm mạnh, tình trạng khan hàng từng gây sốt thị trường cũng bất ngờ biến mất. Còn nhớ, khi giá vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh, dòng người mua vàng liên tục tăng, có thời điểm khách hàng phải xếp hàng từ chiều tối hôm trước, ngủ qua đêm trước cửa hàng để trở thành người mua đầu tiên. Nhưng mỗi người chỉ được mua tối đa 1 lượng.

Thậm chí, khi giá vàng nóng như lửa, thị trường còn xuất hiện tình trạng người mua sẵn sàng thanh toán trước 100% rồi ra về với hợp đồng mua bán và đợi đến 1-2 tuần sau mới được nhận vàng.

Nhưng chỉ sau hơn hai tháng, thị trường vàng hoàn toàn nguội lạnh. Không còn ai xếp hàng mua, cũng không ai dám mạo hiểm mua vàng trên giấy, càng không có ai mua vàng miếng trên chợ đen nữa.

Đơn giản là bởi nguồn cung bỗng dưng dồi dào trở lại. Cách đây khoảng một tuần, Công ty SJC cho phép mỗi khách hàng được mua tối đa 3 lượng/ngày, nhưng đến hôm nay thì khách muốn mua vàng miếng SJC với khối lượng bao nhiêu cũng có.

Đáng chú ý, các loại vàng miếng SJC trọng lượng nhỏ (1 chỉ, 2 chỉ) luôn trong tình trạng vô cùng khan hiếm, nay đã xuất hiện trở lại, dù nguồn cung vẫn hạn chế hơn so với loại 1 lượng.

Trong trường hợp không mua được vàng miếng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ thì khách hàng có thể chuyển sang mua vàng nhẫn 9999, nhưng áp dụng giới hạn 1 chỉ/người.

Lý giải hiện tượng nguồn cung vàng miếng SJC đột ngột cải thiện, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết lực bán ra từ phía người dân đang gia tăng. Khi giá vàng đi ngang, thiếu động lực bứt phá, những nhà đầu tư mua từ vùng giá thấp bắt đầu chốt lời, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiền mặt tăng lên.

“Chính lực bán này đã góp phần đảo chiều cán cân cung – cầu, khiến thị trường từ trạng thái khan hiếm chuyển sang dồi dào chỉ trong thời gian rất ngắn”, vị này nhận định.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vàng trong nước không chỉ nhạy cảm với biến động giá, mà còn phản ứng rất nhanh với tâm lý dòng tiền – yếu tố đang ngày càng đóng vai trò chi phối xu hướng ngắn hạn.

Giá vàng thế giới đang có phiên giảm thứ 2 liên tiếp sau khi bật lên mốc cao nhất trong 3 tuần. Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, giá vàng có phiên giảm thứ hai liên tiếp, nhưng biên độ giảm không đáng kể. Hiện mỗi ounce vàng giao ngay đang có giá 4.700 USD/ounce, thấp hơn khoảng 12 USD/ounce so với giá chốt phiên hôm qua. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 149,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15,6 triệu đồng mỗi lượng, trong khi khoảng cách này hồi đầu tháng 3 lên đến 30 triệu đồng mỗi lượng.

Sau khi chạm đỉnh ba tuần, giá vàng thế giới quay đầu đi xuống khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn hiện hữu, eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, giá dầu bật tăng mạnh lên trên 100 USD/thùng, kéo theo đà tăng của đồng USD và làm lu mờ kỳ vọng nới lỏng tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).