NCB báo lãi trong quý I, đặt mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh 2026 04/05/2026 14:45

Đây là kết quả tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình, tiến gần tới mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2026 và phương án cơ cấu lại, hướng tới phát triển bền vững.

Nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành tới 90% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I-2026. Theo đó, ngay từ quý đầu tiên của năm 2026, NCB đã ghi nhận những kết quả ấn tượng. Tổng tài sản tại 31-3-2026 đạt gần 173.504 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 151 tỷ đồng của quý I-2025, tương ứng với mức tăng trưởng 43%.

NCB đạt nhiều kết quả ấn tượng ngay trong quý I-2026.

Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của NCB ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt hơn 792 tỷ đồng, tăng gần 57%; lãi từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 108 tỷ đồng, tăng gần 270% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động vốn đến cuối quý I-2026 (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) tăng khoảng 6% so với cuối năm 2025, đạt gần 139.110 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31-3-2026, dư nợ cho vay khách hàng của NCB đạt hơn 116.876 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm 31-12-2025. Tỷ lệ và cơ cấu nợ xấu tiếp tục cải thiện, cho thấy ngân hàng kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và triển khai hiệu quả các giải pháp xử lý nợ theo lộ trình phương án cơ cấu lại (PACCL).

So với kế hoạch năm 2026, NCB đã hoàn thành khoảng 91% mục tiêu tổng tài sản. Các chỉ tiêu cho vay khách hàng và huy động vốn lần lượt đạt 89% và 88% kế hoạch đề ra.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của NCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng tài sản đạt 189.912 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2025. Huy động khách hàng dự kiến đạt 158.685 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2025. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 15.312 tỷ đồng, tăng 33%, đưa tỷ lệ CASA trên tổng tiền gửi lên 9,6%.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu dư nợ cho vay đạt 131.686 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2025; lợi nhuận trước PACCL đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 49% so với kết quả thực hiện năm trước. NCB cho biết sẽ sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình PACCL, hướng tới hoàn thành sớm phương án và đảm bảo phát triển bền vững.

Kết quả kinh doanh khả quan cho thấy NCB đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phản ánh hiệu quả từ chiến lược tái cơ cấu toàn diện và định hướng phát triển đã được triển khai nhất quán trong gần 5 năm qua. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng tạo ra những bước tăng trưởng đột phá trong giai đoạn 2026–2030, hướng tới mục tiêu phát triển lành mạnh, hiệu quả và bền vững trên thị trường tài chính.

Tăng vốn điều lệ sớm, tạo đột phá thông qua các giải pháp số tiên phong

Năm 2026, NCB đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với lộ trình đề ra tại PACCL. Nếu hoàn tất đợt tăng vốn này, đây sẽ là lần tăng vốn thứ tư liên tiếp của ngân hàng trong giai đoạn 2022–2026.

Việc tăng vốn không chỉ giúp NCB đảm bảo các chỉ tiêu an toàn theo quy định, củng cố năng lực tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh, mà còn thể hiện quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Đồng thời, tốc độ tăng vốn trong 5 năm qua cũng cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông và nhà đầu tư đối với định hướng phát triển của ngân hàng.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, NCB tập trung phát triển tệp khách hàng cá nhân tại các đô thị lớn, đồng thời khai thác khách hàng trong hệ sinh thái của các đối tác chiến lược và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp, cung ứng, thi công các công trình trọng điểm quốc gia, cũng như chuỗi doanh nghiệp du lịch. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ đa dạng hóa nguồn vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng và các quỹ đầu tư.

NCB tiếp tục tăng cường chuyển đổi số và mang dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.

Song song, công tác chuyển đổi số bước vào giai đoạn trọng tâm với các sáng kiến mang tính đột phá, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực cạnh tranh. NCB dự kiến ra mắt Super App – nền tảng tích hợp dịch vụ ngân hàng truyền thống với quản lý tài sản số (Digital Wealth), cùng hệ thống chi nhánh số. Nền tảng này hướng đến mô hình “tất cả trong một”, đáp ứng toàn bộ nhu cầu tài chính của khách hàng trên một hệ sinh thái thống nhất.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, NCB tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đồng hành cùng chuyển đổi số ngành du lịch trong năm 2026. Ngân hàng phát triển các giải pháp thanh toán nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, góp phần gia tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam và thu hút khách quốc tế.

Với vai trò đối tác chiến lược của nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam, NCB đang triển khai giải pháp thanh toán iziPay tích hợp trên hệ thống, cho phép du khách đặt dịch vụ và thanh toán trực tiếp tại các điểm chấp nhận trên toàn quốc. Đồng thời, ngân hàng đã cung cấp giải pháp thanh toán qua mã QR dành cho khách quốc tế, giúp du khách sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử nội địa để thanh toán nhanh chóng, thuận tiện.

Hiện giải pháp này đã được kết nối tại một số thị trường như Trung Quốc (Alipay, UnionPay), Hàn Quốc (GLN, Hana Financial Group, Naver Pay), Thái Lan, Lào, Campuchia và đang tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản, Singapore. Trong thời gian tới, NCB dự kiến phối hợp với các đối tác mở rộng thanh toán hai chiều, cho phép khách hàng sử dụng ứng dụng NCB iziMobile để quét mã QR thanh toán tại nước ngoài, hướng tới trải nghiệm thanh toán hiện đại và thuận tiện.