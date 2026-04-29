Hệ sinh thái Techcombank tìm kiếm nhân tài quốc tế cho tham vọng tái kiến thiết ngành bảo hiểm tại Việt Nam 29/04/2026 11:53

(PLO)- Vì sao những chuyên gia đang có vị thế vững chắc và mức thu nhập hấp dẫn tại Hong Kong – một trong những thị trường bảo hiểm phát triển bậc nhất châu Á – lại cân nhắc trở về Việt Nam và khởi đầu sự nghiệp tại một thị trường mới nổi?

Câu trả lời được tìm thấy tại sự kiện thu hút nhân tài quốc tế “Overseas Talent Roadshow 2026” do Techcombank và các đơn vị trong hệ sinh thái tổ chức tại Hong Kong ngày 17/4 vừa qua. Điều các nhân tài quốc tế nhìn thấy là một ngành đang đứng trước ngưỡng tăng trưởng mới, đồng thời cũng đối diện yêu cầu phải được tái kiến thiết – nơi vai trò của con người, công nghệ, và mô hình vận hành dựa trên hệ sinh thái có vai trò quyết định.

Từ Hong Kong, Techcombank khởi động chiến lược kết nối nhân tài để tái kiến thiết ngành bảo hiểm Việt Nam

Ngành bảo hiểm Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển tất yếu, khi tăng trưởng kinh tế và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu đưa bảo hiểm từ vai trò “mua thêm” trở thành hạ tầng thiết yếu cho tài chính và sức khỏe. Tuy nhiên, những biến động gần đây của thị trường cũng đặt ra yêu cầu mới về chất lượng tăng trưởng, qua đó mở ra khoảng trống chiến lược cho những tổ chức đủ nền tảng quản trị, công nghệ và tầm nhìn để tái kiến thiết cách ngành bảo hiểm vận hành.

Ông Mukesh Pilania, Tổng Giám đốc Techcom Life chia sẻ tại sự kiện.

Theo lãnh đạo Techcombank, ngành bảo hiểm toàn cầu đang chuyển từ mô hình truyền thống sang cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, công nghệ và cá nhân hóa, trong đó trải nghiệm khách hàng giữ vai trò trung tâm. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cho rằng việc thu hút nhân sự từng tham gia vận hành các hệ thống tiên tiến là yếu tố quan trọng.

Techcombank, Techcom Life và Techcom Insurance đã lựa chọn Hong Kong – một trong những trung tâm tài chính, bảo hiểm lớn tại châu Á – làm điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động thu hút nhân tài quốc tế năm 2026. Theo đơn vị, hoạt động này nhằm kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và bảo hiểm, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi về xu hướng phát triển ngành.

Tại sự kiện, các chuyên gia quốc tế và người Việt đang làm việc tại Hong Kong đã tham gia thảo luận về cơ hội nghề nghiệp và định hướng phát triển. Một số ý kiến cho rằng xu hướng nghề nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở tìm kiếm vị trí mới, mà còn hướng đến môi trường có thể tạo giá trị dài hạn.

Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Phó giám đốc khối phụ trách Đối tác Nhân sự Techcombank, cho biết doanh nghiệp hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính lấy khách hàng làm trung tâm và tìm kiếm nhân sự sẵn sàng tham gia đổi mới mô hình vận hành.

Ở góc độ ngành, ông Mukesh Pilania, Tổng giám đốc Techcom Life, nhận định thị trường bảo hiểm thường trải qua các chu kỳ điều chỉnh trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng, trong đó yếu tố then chốt là củng cố niềm tin và nâng cao chuẩn vận hành.

Trong khi đó, ông Pranav Seth, Chủ tịch HĐQT Techcom Insurance, cho rằng bảo hiểm cần chuyển từ mô hình chi trả sau rủi ro sang hướng phòng ngừa, bảo vệ và đồng hành dài hạn, gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của khách hàng.

Ông Pranav Seth, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcom Insurance.

Vì sao Việt Nam trở thành điểm đến của các “Game Changers”?

Tại sự kiện, một trong những vấn đề được quan tâm là lý do các chuyên gia đang làm việc tại Hong Kong cân nhắc trở về hoặc đến Việt Nam. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, yếu tố thu hút nằm ở mô hình phát triển theo hệ sinh thái mà Techcombank đang xây dựng.

Đại diện Techcombank, Techcom Life và Techcom Insurance cho biết hệ sinh thái này được thiết kế theo hướng tích hợp, trong đó ngân hàng đóng vai trò nền tảng về dữ liệu, khách hàng và nguồn vốn. Một số sản phẩm như Zero Fee hay Techcombank Sinh Lời Tự Động được giới thiệu là minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ trong phát triển dịch vụ tài chính.

Trong khi đó, Techcom Insurance định hướng phát triển theo mô hình số hóa, tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt ở khâu chăm sóc sau bán, thông qua các nền tảng công nghệ.

Còn Techcom Life hướng tới xây dựng các giải pháp bảo hiểm nhân thọ theo hướng minh bạch, lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong vận hành và phát triển sản phẩm.

Theo đại diện doanh nghiệp, mô hình hệ sinh thái tích hợp được kỳ vọng tạo điều kiện để nhân sự tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ, thay vì chỉ vận hành trong các cấu trúc sẵn có. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng, các chuyên gia có cơ hội tham gia vào quá trình đổi mới trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm, gắn với nhu cầu thực tế của người dùng.

Một số ý kiến tại sự kiện cho rằng quyết định làm việc tại Việt Nam không chỉ dựa trên cơ hội nghề nghiệp, mà còn xuất phát từ kỳ vọng tham gia vào các mô hình có khả năng triển khai ý tưởng trên quy mô lớn. Đại diện Techcombank cho biết các hoạt động kết nối nhân tài quốc tế sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2026, sau điểm khởi đầu tại Hong Kong.

Theo doanh nghiệp, chiến lược thu hút nguồn nhân lực quốc tế nhằm phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành tài chính – bảo hiểm trong nước.