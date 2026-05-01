Quên nam châm đi, Gen Z rộ trend "flex" thẻ vàng 0.1 chỉ mùa xê dịch 01/05/2026 08:55

PLO-Thay vì mua nam châm tủ lạnh, giới trẻ đang rộ trend sưu tầm Thẻ vàng Travel Card 0.1 chỉ "Vàng Son Đất Việt" sau mỗi chuyến đi. Kỷ vật này vừa là "di sản văn hóa" thu nhỏ, vừa giúp Gen Z "flex" khéo léo gu thẩm mỹ và tư duy tài chính.

Một bạn trẻ (Gen Z) ăn mặc năng động, tay cầm chiếc điện thoại có ốp lưng trong suốt. Phía sau ốp lưng lấp ló chiếc Thẻ vàng Travel Card 0.1 chỉ rực rỡ màu sắc.

Đã qua thời mua quà lưu niệm "cho có": Khi trải nghiệm cần đi kèm “giá trị thật”

Không khó để nhận ra Gen Z ngày nay đã "lên trình" đi du lịch. Nếu trước đây, việc mua một món đồ lưu niệm chỉ đơn giản là “có cái gì đó mang về”, thì nay, tiêu chí đã nâng cấp: Món đồ đó phải có giá trị, có câu chuyện, và quan trọng hơn cả là mang tính cá nhân hóa.

Gen Z - thế hệ lớn lên cùng mạng xã hội - không còn hứng thú với những món quà đại trà. Họ tìm kiếm những thứ vừa có thể “kể chuyện”, vừa mang tính sưu tầm, giống như cách săn túi mù (blind box) hay những phiên bản giới hạn. Một món đồ càng độc đáo, càng có chiều sâu văn hóa, càng dễ trở thành “signature” cho mỗi chuyến đi.

Bắt trúng "tần số" này, Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) – thương hiệu vốn định vị là "Điểm đến Vàng 24K của người Việt" – tung ra bộ sưu tập Thẻ vàng Travel Card 0.1 chỉ "Vàng Son Đất Việt". Khắc họa các danh thắng nổi tiếng, thẻ vàng nhanh chóng trở thành "chân ái" bởi nó không chỉ là kỷ niệm, mà còn là tài sản có giá trị thực giúp người trẻ tập tành tích lũy.

Cận cảnh 4 chiếc thẻ vàng Travel Card (Chùa Một Cột, Nhà thờ Đức Bà, Cầu Rồng, Vịnh Hạ Long).

Khi "di sản văn hóa" nằm gọn trong ví

Điểm "ăn tiền" của Travel Card nằm ở công nghệ chế tác kim hoàn đỉnh cao từ BTMH. Trên nền Vàng 24K nguyên chất siêu mỏng, công nghệ dập nổi 3D và khắc laser đã tái hiện sắc nét từng lớp ngói Chùa Một Cột, nhịp Cầu Rồng hay nét cổ kính của Nhà thờ Đức Bà.

Chính yếu tố này đã biến việc sưu tầm Travel Card trở thành một hành trình thú vị không kém gì việc khám phá các điểm đến. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ đặt mục tiêu “gom đủ bộ” các danh thắng như một cách đánh dấu hành trình trưởng thành của bản thân - mỗi tấm thẻ là một ký ức, một câu chuyện riêng.

Không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần, việc lựa chọn vàng 24K cũng mang lại cảm giác an tâm về mặt tài chính. Một món quà lưu niệm, nhưng đồng thời cũng là một dạng tích lũy - điều hiếm thấy ở những sản phẩm du lịch truyền thống.

Cận cảnh các đường vân dập 3D sắc nét, lấp lánh ánh kim nguyên chất của Vàng 24K trên họa tiết Thẻ vàng danh thắng.

Subtle Flexing: Vàng 24K hóa phụ kiện "có gu"

Thoát khỏi định kiến "vàng cất két" hay được bọc trong những chiếc hộp nhung đỏ già cỗi, Travel Card với thiết kế mỏng nhẹ, bao bì rực rỡ đang được giới trẻ biến tấu thành phụ kiện thời trang cực "nghệ".

Kẹp thẻ vàng sau ốp điện thoại trong suốt hoặc đặt trong ngăn ví mika, hay móc chìa khóa, kẹp sách đang là trào lưu "Subtle Flexing" (khoe tinh tế) rầm rộ trên mạng xã hội. Không cần phô trương, một tấm thẻ 0.1 chỉ lấp ló là đủ để chủ nhân ngầm khẳng định gu thẩm mỹ văn hóa và sự độc lập tài chính cá nhân.