Ngân hàng vào IFC: Mở cửa ngoại tệ nhưng không thả lỏng dòng tiền 17/04/2026 14:47

(PLO)- Nghị định 329/2025 siết vốn, tăng giám sát ngân hàng thành viên tại IFC, mở quyền dùng ngoại tệ nhưng kiểm soát dòng tiền, hướng tới minh bạch và an toàn cho hệ thống tài chính.

Ngày 17-4, IFC TP.HCM tổ chức Hội thảo tập huấn về Nghị định 329/2025 của Chính phủ và các nội dung liên quan đến việc thành lập và hoạt động của ngân hàng thành viên trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tại đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết thẩm quyền cấp phép thành lập ngân hàng thành viên đã được phân cấp cho cơ quan điều hành tại IFC.

Không chỉ giữ vai trò cấp phép, cơ quan này còn có quyền sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép. Thời hạn hoạt động của ngân hàng thành viên có thể lên tới 99 năm nhưng nếu sau 12 tháng không khai trương, giấy phép sẽ hết hiệu lực.

Đại diện NHNN trao đổi về những điểm đáng chú ý tại Nghị định 329/2025. Ảnh: T.L

Trong khung pháp lý mới, vốn điều lệ được xác định là lằn ranh quan trọng. Ngân hàng thành viên phải duy trì tối thiểu 3.000 tỉ đồng, trong khi chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD. Không chỉ dừng ở vốn đăng ký, các tổ chức này còn phải đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ và báo cáo định kỳ với cơ quan giám sát hai lần/năm.

Khi vốn điều lệ suy giảm dưới ngưỡng quy định, ngân hàng buộc phải kích hoạt cơ chế xử lý nhanh như báo cáo ngay, xây dựng phương án khắc phục trong 30 ngày, đồng thời nhận hỗ trợ từ ngân hàng mẹ trong tối đa 6 tháng. Nếu không khắc phục được, ngân hàng thành viên có thể bị buộc giải thể, chấm dứt hoạt động và thanh lý tài sản.

Ở chiều ngược lại, chính sách ngoại hối tại IFC được thiết kế theo hướng mở có kiểm soát. Theo đó, Nghị định 329/2025 cho phép doanh nghiệp thành viên sử dụng ngoại tệ linh hoạt hơn trong hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp được thanh toán, chuyển tiền, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá và ghi giá bằng ngoại tệ khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên khác trong Trung tâm.

Đây được xem là cơ chế vượt trội, tạo dư địa vận hành theo thông lệ quốc tế và tăng tính cạnh tranh cho các chủ thể tham gia.

Tuy nhiên, đối với các giao dịch thanh toán, chuyển tiền giữa các thành viên trong Trung tâm tài chính quốc tế bắt buộc phải thực hiện thông qua tài khoản ngoại tệ được mở tại ngân hàng thành viên nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm soát dòng tiền.