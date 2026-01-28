IFC TP.HCM vạch lộ trình 2026–2030, định hình tham vọng trung tâm tài chính khu vực 28/01/2026 18:13

Ngày 28-1, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM – Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức Hội thảo tham vấn “Chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM”.

Đặt nền móng IFC trong 5 năm đầu

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM (IFC TP.HCM)) ra đời đánh dấu điểm khởi đầu cho cả một quá trình TP.HCM triển khai thực hiện việc hình thành IFC tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 19-12-2025, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, Đà Nẵng và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM chính thức ra mắt. Từ thời điểm đó đến nay, Cơ quan điều hành IFC TP.HCM đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong hơn một tháng qua.

Trong quá trình hoạt động, cơ quan điều hành hiện đang tập trung hoàn thiện hai nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thứ nhất, hoàn thiện quy chế hoạt động của IFC tại TP.HCM, áp dụng chung cho cả TP.HCM và Đà Nẵng; thứ hai, xây dựng chiến lược phát triển IFC TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch TP.HCM phát biểu tại hội nghị Ảnh: T.L

Ông Dũng cho biết: “Buổi hội thảo hôm nay là một bước quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế do Cơ quan điều hành IFC TP.HCM soạn thảo.

Mục tiêu của chiến lược là phấn đấu trong 5 năm đầu, IFC TP.HCM sẽ nỗ lực xây dựng, hoàn thiện và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trong tương lai.”

Góp ý tại hội thảo, bà Nguyễn Huyền Dịu, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho rằng dự thảo Chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế đã xác định 7 trụ cột phát triển cho IFC và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, bà lưu ý phát triển trung tâm tài chính không chỉ là chính sách tài chính – ngân hàng mà là cả một hệ sinh thái, bao gồm hạ tầng, dữ liệu, môi trường sống và các điều kiện hỗ trợ khác. Do đó, chiến lược cần tiếp cận toàn diện và đồng bộ.

Về tổ chức thực hiện, bà Dịu đề xuất cần làm rõ trách nhiệm của từng bên, cụ thể giải pháp nào do cơ quan điều hành chủ trì, giải pháp nào thuộc thẩm quyền UBND TP.HCM, giải pháp nào do các bộ, ngành Trung ương đảm trách. Đồng thời, xác định rõ lộ trình triển khai và các chỉ tiêu (KPI) cụ thể cho từng giai đoạn.

“Một nội dung quan trọng khác là cần làm rõ mối quan hệ và sự liên thông giữa Chiến lược phát triển IFC tại TP.HCM, IFC tại Đà Nẵng với chiến lược phát triển chung của quốc gia, nhằm tránh chồng chéo và phân tán nguồn lực. Trên cơ sở đó, TP.HCM và Đà Nẵng cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với lợi thế so sánh và đặc thù riêng của từng địa phương” - bà Dịu nói.

Đa dạng sản phẩm, chọn đúng mũi nhọn

Với vai trò là đơn vị tư vấn chiến lược, ông Arnaud Ginolin, Giám đốc điều hành Công ty The Boston Consulting Group (BCG) nhận định việc xây dựng một IFC toàn cầu là hành trình dài.

Hiện IFC TP.HCM đang ở giai đoạn đầu với mục tiêu then chốt trong 3-5 năm tới là trở thành trung tâm tài chính khu vực. Điều này đồng nghĩa với việc cần mở rộng các sản phẩm tài chính phục vụ nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam, đồng thời cung cấp dịch vụ cho các quốc gia trong khu vực châu Á và Đông Nam Á.

Tuy nhiên, con đường phát triển IFC là quá trình cạnh tranh khốc liệt. Trong vòng 5–10 năm qua, nhiều quốc gia đã thành lập các trung tâm tài chính quốc tế song không phải tất cả đều đạt được vị thế toàn cầu, thậm chí nhiều IFC chỉ dừng lại ở cấp độ trung gian.

Theo BCG, để tiến lên IFC toàn cầu, các trung tâm thường lựa chọn một trong hai hướng: Đa dạng hóa mạnh mẽ danh mục sản phẩm hoặc chuyên môn hóa sâu một số lĩnh vực rồi mở rộng dần. Với TP.HCM, chiến lược phát triển danh mục sản phẩm đa dạng trong giai đoạn đầu là phù hợp hơn, trước khi hướng tới mục tiêu IFC toàn cầu trong 10–15 năm tiếp theo.

Trong 3-5 năm đầu, TP.HCM được khuyến nghị tập trung xây dựng nền tảng vận hành minh bạch, đáng tin cậy, phát triển các sản phẩm cốt lõi, hình thành một số nhóm nhân lực then chốt, đồng thời tạo ra mức độ khác biệt hóa nhất định, tránh triển khai dàn trải. Ông Arnaud Ginolin, Giám đốc điều hành Công ty The Boston Consulting Group

Bàn thêm về các nhóm sản phẩm cụ thể cho IFC, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế nhấn mạnh: "Trước hết, chúng ta cần tính toán đưa ra các sản phẩm có thể triển khai ngay, trọng tâm là các sản phẩm tài chính truyền thống mà hệ thống ngân hàng, chứng khoán và quỹ đầu tư hiện nay đã và đang thực hiện. Vấn đề đặt ra là IFC cần có kế hoạch cụ thể để tập hợp, tổ chức và chuẩn hóa lại các hoạt động này trong một không gian vận hành thống nhất”.

Về các sản phẩm mới, ông Lực đánh giá việc đưa quỹ đầu tư tư nhân vào định hướng phát triển là điểm tích cực. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn khái niệm, mô hình tổ chức và phạm vi hoạt động. Đặc biệt, các quỹ đầu tư cho khoa học – công nghệ và khởi nghiệp có ý nghĩa quan trọng bởi hệ thống ngân hàng khó cho vay lĩnh vực đổi mới sáng tạo do rủi ro cao.

Đối với tài chính xanh, TS Lực đề xuất cần đẩy mạnh các sản phẩm như trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh và tín dụng xanh. IFC cần đóng vai trò chủ động hơn trong việc thúc đẩy phát hành và giao dịch các sản phẩm này, đồng thời tăng cường gắn kết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

“Bên cạnh đó, cần xem xét cho phép giao dịch các sản phẩm phái sinh hàng hóa và năng lượng như xăng dầu, khí đốt, đồng thời nghiên cứu đề xuất TP.HCM triển khai thí điểm. Đối với thị trường vàng và sàn giao dịch vàng, cần tiếp tục trao đổi với Ngân hàng Nhà nước về phương án cho phép giao dịch vàng tập trung, có thể tích hợp vào Sở Giao dịch Hàng hóa hoặc xây dựng một sàn giao dịch riêng” - TS Lực nói.