Ngân hàng Nhà nước đã nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng 14/04/2026 19:03

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và đang xem xét cấp phép cho các đơn vị đủ điều kiện.

Chiều 14-4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng quý I-2026.

Tại họp báo, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết trong trong tháng 3 và quý I, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác. Mục tiêu hướng đến kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức 10% trở lên.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHNN

26 ngân hàng giảm lãi suất

Về điều hành lãi suất, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Ngày 30-3, NHNN đã có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất.

Ngày 9-4, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác ngân hàng. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các NHTM cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này.

Về tỉ giá, từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường ngoại tệ duy trì ổn định, tỉ giá USD/VND nhìn chung có xu hướng giảm trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán trong bối cảnh áp lực thị trường quốc tế giảm bớt và cân đối cung cầu ngoại tệ cải thiện.

Tuy nhiên, tỉ giá và thị trường ngoại tệ tiếp tục chịu áp lực từ diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế và thách thức, khó khăn trong nước.

Nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1-0,5%/năm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong bối cảnh đó, Phó Thống đốc cho biết NHNN điều hành tỉ giá linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỉ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Tại họp báo, thông tin về việc giảm lãi suất của các NHTM, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ cho biết, ngay sau cuộc họp ngày 9-4, các NHTM đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất.

Đến nay, có khoảng 26 NHTM đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1-0,5%/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Ổn định thị trường vàng

Về thị trường vàng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, giá vàng biến động ở mức cao trong 3 tháng đầu năm 2026 gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, triển khai quy định tại Nghị định số 24/2012 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 232/2025), phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền.

Thông tin về việc cấp phép sản xuất vàng miếng, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối cho biết, NHNN đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện. Sau khi các đơn vị được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, NHNN sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Ảnh: NHNN

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, năm 2026, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải pháp điều hành chính sách phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay.