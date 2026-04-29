Giá vàng giảm mạnh, nhà đầu tư đu đỉnh lỗ 25 triệu đồng mỗi lượng 29/04/2026 10:28

(PLO)- Giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh ngay trước kỳ nghỉ lễ do áp lực từ thị trường quốc tế khi đồng USD và lợi suất Mỹ đồng loạt tăng.

Giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo đà giảm của thế giới, kéo giãn chênh lệch giữa hai thị trường lên gần 20 triệu đồng/lượng. Người mua ngay vùng đỉnh đối mặt khoản lỗ lớn, trong khi thị trường xuất hiện tín hiệu phân hóa rõ nét.

Ôm vàng vùng đỉnh, nhà đầu tư mất ngay 25 triệu đồng/lượng

Ngày 29-4, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước, lùi về 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Tại Sacombank-SBJ, mức giảm còn sâu hơn, lên tới 2 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch về cùng vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trái chiều xuất hiện tại PNJ khi doanh nghiệp này giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, cho thấy sự phân hóa nhất định giữa các nhà kinh doanh lớn.

Ở mức giá hiện tại, những người mua vàng miếng SJC vùng đỉnh 191 triệu đồng/lượng đang chịu khoản lỗ khoảng 25 triệu đồng mỗi lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, áp lực điều chỉnh lan rộng nhưng biên độ không đồng đều. Mi Hồng giữ nguyên giá mua vào 163,5 triệu đồng/lượng, song giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra, xuống 165,5 triệu đồng/lượng. Sacombank-SBJ hạ mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, kéo giá vàng nhẫn 9999 về 155,9 - 158,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, SJC giảm sâu tới 1,5 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn trơn 24K, còn 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng; PNJ cũng điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá về 163,5 - 166,5 triệu đồng/lượng.

Dù mức giảm có sự phân hóa, một điểm đáng chú ý là biên độ chênh lệch mua bán tiếp tục bị nới rộng, phổ biến quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng phòng thủ của các doanh nghiệp trước biến động khó lường từ thị trường quốc tế.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lao dốc nhanh từ vùng 4.676 USD/ounce về sát mốc 4.598 USD/ounce, mức thấp nhất từ đầu tháng 4 đến nay do đồng USD tăng mạnh và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, gia tăng áp lực lên kim loại quý.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng quốc tế tương đương 146 triệu đồng mỗi lượng, chưa bao gồm thuế, phí, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

World Bank: Vàng không còn tăng nóng, nhưng khó giảm sâu

Trong bối cảnh xung đột địa chính trị vẫn tiếp tục khuấy động thị trường, Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho rằng mặt bằng giá vàng và bạc nhiều khả năng sẽ duy trì ở vùng cao hiện tại ít nhất đến năm 2026, thay vì bước vào một chu kỳ tăng nóng mới.

Giá vàng thế giới khó suy giảm mạnh trong ngắn hạn. Ảnh minh họa

Trong Báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa tháng 4 vừa công bố, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh đà tăng đầu năm của kim loại quý mang tính bùng nổ nhưng thiếu nền tảng bền vững, với giá vàng đã tăng 17% chỉ trong quý I so với cuối năm ngoái.

Theo các nhà phân tích, nhịp điều chỉnh gần đây thực chất là quá trình “xả nhiệt” sau giai đoạn đầu cơ quá mức, khi căng thẳng Trung Đông đẩy giá năng lượng đi lên, làm dấy lên lo ngại lạm phát và kéo theo kỳ vọng thắt chặt tiền tệ – yếu tố bất lợi với tài sản không sinh lời như vàng.

Dù vậy, triển vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về tích cực. Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng trung bình năm nay có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce, trước khi điều chỉnh giảm nhẹ vào các năm sau.

Đáng chú ý, rủi ro dự báo vẫn thiên về chiều tăng, trong bối cảnh tâm lý thị trường toàn cầu biến động mạnh; bất kỳ cú sốc nào từ thương mại hay tài chính đều có thể kích hoạt dòng vốn trú ẩn, đẩy giá kim loại quý vượt xa kịch bản cơ sở. Tuy nhiên, kịch bản điều chỉnh sâu cũng không thể loại trừ nếu làn sóng đầu cơ đảo chiều, nhất là khi hoạt động chốt lời và tái cân bằng danh mục gia tăng sau chu kỳ tăng nóng.

Trong bức tranh đó, động thái của các ngân hàng trung ương đang trở thành biến số then chốt. Điển hình, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lại tích lũy vàng sau giai đoạn buộc phải bán mạnh để hỗ trợ thanh khoản, đưa lượng nắm giữ phục hồi lên khoảng 730 tấn tính đến giữa tháng 4. Chỉ trong hai tuần, cơ quan này đã mua ròng hơn 36 tấn, đảo chiều so với xu hướng giảm mạnh trước đó.

Trước đó, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3, CBRT đã bán ra 52 tấn vàng, đồng thời triển khai các giao dịch hoán đổi quy mô khoảng 79 tấn, về bản chất là cho thuê vàng để đổi lấy thanh khoản USD.

Các động thái này, theo Financial Times, đã góp phần làm gia tăng nguồn cung trên thị trường, qua đó tạo áp lực giảm giá trong ngắn hạn. Đây là bước đi bắt buộc trong bối cảnh nhà điều hành phải bơm ngoại tệ để ổn định tỷ giá lira trước áp lực rút vốn và nhu cầu USD tăng cao.

Hệ quả là dự trữ vàng của Thổ Nhĩ Kỳ sụt mạnh từ gần 830 tấn xuống còn 693 tấn vào cuối tháng 3, mức giảm sâu nhất kể từ năm 2013. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị tạm hạ nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ và Israel - Iran, áp lực thị trường giảm bớt, tạo dư địa để ngân hàng trung ương đảo chiều chính sách, quay lại tích lũy vàng.

Diễn biến này cho thấy vai trò hai mặt của vàng trong dự trữ quốc gia, vừa là tài sản trú ẩn, vừa là công cụ thanh khoản trong khủng hoảng. Chính vì vậy, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương không chỉ là lực đỡ quan trọng, mà còn là yếu tố khiến thị trường kim loại quý trở nên biến động hơn khi các nền kinh tế phải linh hoạt giữa nắm giữ và bán ra.

Ở tầm rộng hơn, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, xung đột Trung Đông vẫn đang lan tỏa tác động lên toàn bộ thị trường hàng hóa, đặc biệt qua kênh năng lượng. Sự gián đoạn nguồn cung và chi phí đầu vào gia tăng đang duy trì áp lực lạm phát cao, biến số then chốt sẽ tiếp tục chi phối chính sách tiền tệ và xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.