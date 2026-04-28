Giá vàng trong nước giảm nhiệt 28/04/2026 10:36

(PLO)- Ngày 28-4, giá vàng trong nước quay đầu giảm, trong khi giá vàng thế giới vẫn giằng co.

Giá vàng miếng SJC tại hàng loạt doanh nghiệp như Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Doji, PNJ, Phú Quý… cùng điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với trước ngày nghỉ lễ, niêm yết giá mua vào còn 166 triệu đồng, bán ra 168,5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá mua bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu đi ngang ở vùng 166,3 – 168,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng lại cộng thêm 300.000 đồng ở chiều mua và giữ nguyên giá bán so với cuối ngày hôm qua, đưa giá mua vào lên 166,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 168,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: T.L

Đối với vàng nhẫn 9999, các doanh nghiệp cũng đưa ra mức giảm nhẹ 300.000 đồng mỗi lượng. Theo đó, Công ty SJC mua vào còn 165,5 triệu đồng/lượng, bán ra 168 triệu đồng. Còn tại Doji, vàng nhẫn 24K đang được mua vào với giá 165,5 triệu đồng, bán ra 168,5 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên gần nhất, đưa giá mua bán vàng nhẫn 9999 về mức 165,4 – 168,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua bán của vàng nhẫn trơn phổ biến quanh ngưỡng 2,5 – 3 triệu đồng/lượng, cao hơn so với độ vênh của vàng miếng hiện đang dao động từ 1,7 – 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm nhẹ khoảng 10 USD/ounce, lên 4.671 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng “ngoại” tương đương 148,5 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế, phí, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục đi ngang trong vùng 4.670 – 4.800 USD/ounce khi áp lực từ lo ngại lạm phát vẫn hiện hữu, khiến mặt bằng lãi suất đồng USD tiếp tục duy trì ngưỡng cao, qua đó kìm hãm đà tăng của kim loại quý.

Dù vậy, trái với diễn biến thận trọng của thị trường, một tổ chức đầu tư quốc tế vẫn duy trì quan điểm tích cực, cho rằng vàng có thể bứt phá và vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm.

Trong báo cáo mới nhất, ông Lorenzo Portelli, Trưởng bộ phận Chiến lược Tài sản đa ngành tại Viện Đầu tư Amundi (Pháp) cho rằng cú sốc năng lượng xuất phát từ căng thẳng địa chính trị tại Iran chỉ mang tính tạm thời, không đủ để tạo ra một chu kỳ lạm phát kéo dài.

“Trong 12 tháng tới, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực với vàng, có thể tăng lên vùng 5.500 USD/ounce”, ông Lorenzo Portelli nhấn mạnh.

Ở góc độ thị trường, vàng đã điều chỉnh giảm khoảng 15% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 1, đồng nghĩa phần lớn thông tin tiêu cực đã được phản ánh vào giá. Trong khi đó, lực cầu mang tính cấu trúc vẫn duy trì vững, đặc biệt từ các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi vẫn đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Amundi nhận định xu hướng này khó đảo chiều trong ngắn hạn khi vàng tiếp tục giữ vai trò là tài sản chiến lược trong dự trữ ngoại hối, góp phần nâng cao khả năng chống chịu trước biến động tiền tệ và rủi ro hệ thống.

“Về dài hạn, vàng vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn cốt lõi. Dù không phải là lá chắn cho mọi cú sốc, kim loại quý này vẫn là công cụ hiệu quả để phòng ngừa rủi ro hệ thống, suy yếu tiền tệ và bất ổn chính sách”, ông Amundi nhấn mạnh.