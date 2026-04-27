Giá vàng miếng SJC chợ đen rẻ hơn giá niêm yết 27/04/2026 11:28

(PLO)- Giá vàng miếng SJC trên thị trường chợ đen bất ngờ thấp hơn giá niêm yết cho thấy lực cầu suy yếu và tâm lý thận trọng.

Trước kỳ nghỉ lễ, thị trường vàng trong nước bất ngờ “hãm phanh”, khép lại nhịp hồi phục gần 1 triệu đồng/lượng sau chuỗi 5 phiên lao dốc liên tiếp.

Thị trường trong nước "hãm phanh"

Cụ thể, giá vàng miếng tại SJC đứng yên ở vùng cao 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 cũng neo cứng quanh 165,8 - 168,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, phần lớn các ông lớn như Phú Quý, PNJ… vẫn giữ nguyên mặt bằng giá, phổ biến trong khoảng 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp vàng tư nhân khác điều chỉnh tăng nhẹ thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước, nâng giá mua bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 lên 167,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, thị trường tự do tiếp tục giao dịch dưới giá niêm yết của SJC. Giá mua vào quanh 165,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 167,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với giá bán chính thức, cho thấy lực cầu yếu và xu hướng thận trọng của nhà đầu tư cá nhân.

Nhất là những người đã từng mua vàng miếng ở vùng đỉnh, 191 triệu đồng/lượng, đến nay vẫn tiếp tục lỗ khoảng 22 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế lúc 10h sáng nay, ngày 27-4 tăng 20 USD/ounce, lên quanh mốc 4.720 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 150,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế phí.

Giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 18,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.L

Áp lực quốc tế đè nặng, vàng thiếu động lực bứt phá

Giá vàng ngoại tiếp tục được nâng đỡ quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce, song trạng thái thị trường vẫn thiếu động lực bứt phá khiến mốc 4.800 USD/ounce trở nên khó chinh phục trong ngắn hạn.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng địa chính trị kéo dài, qua đó củng cố vai trò trú ẩn của đồng USD và tạo lực cản đáng kể đối với kim loại quý.

Trong bối cảnh tiến trình ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông chưa có lối ra rõ ràng, rủi ro điều chỉnh của vàng đang gia tăng.

Nhiều chuyên gia cảnh báo kim loại quý có thể lùi về kiểm định vùng đáy của biên độ dao động rộng hơn ngay trong tuần tới. Cùng lúc, giá dầu leo thang tiếp tục thổi bùng áp lực lạm phát, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách thận trọng.

Dù vậy, theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, diễn biến đi ngang trong vùng 4.650 - 4.850 USD/ounce chưa làm suy yếu triển vọng dài hạn của vàng. Các nền tảng cơ bản vẫn đủ vững để duy trì xu hướng tăng, đặc biệt trong bối cảnh chính sách tiền tệ khó sớm đảo chiều.

Thực tế, Fed được cho là chưa có nhiều dư địa để xoay trục nếu kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà phục hồi. Ngược lại, rủi ro lớn hơn đang nằm ở quỹ đạo tài khóa, khi áp lực nợ công ngày càng gia tăng dưới sức nặng của chi tiêu quân sự và các nghĩa vụ liên quan đến thuế quan. Đây chính là yếu tố nền tảng tiếp tục nâng đỡ giá vàng trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên theo ông Hansen, khi các điểm nóng địa chính trị, đặc biệt tại Iran, dần hạ nhiệt, dòng tiền nhiều khả năng sẽ quay trở lại với các yếu tố nền tảng từng thúc đẩy đà tăng của vàng trước đó, qua đó củng cố lại xu hướng đi lên của kim loại quý.

Cần lưu ý rằng áp lực lạm phát gia tăng có thể khiến các ngân hàng trung ương duy trì, thậm chí kéo dài chu kỳ thắt chặt tiền tệ, yếu tố bất lợi đối với vàng, bất chấp nhu cầu trú ẩn vẫn hiện hữu. Đồng thời, căng thẳng leo thang quanh xung đột Iran cũng đang làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM

Một trong những nguồn cung đáng chú ý đầu năm nay đến từ Quỹ Dầu mỏ của Azerbaijan (SOFAZ). Trong quý I, quỹ này đã giảm lượng vàng nắm giữ xuống còn 21,9 tấn, đồng thời hạ tỉ trọng vàng trong danh mục xuống 35,6%, từ mức 38,2% của quý 4/2025.

Ở chiều ngược lại, theo ghi nhận từ Reuters, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục gia tăng tích trữ vàng khi mua ròng khoảng 5 tấn trong tháng 3, kéo dài chuỗi mua vào lên tháng thứ 17 liên tiếp. Động thái này đưa tổng lượng vàng dự trữ chính thức của quốc gia này lên mức kỷ lục khoảng 2.313 tấn.

Diễn biến trên cho thấy Trung Quốc không những không thu hẹp tỉ trọng vàng mà còn đang gia tăng vàng trong nỗ lực tái cơ cấu danh mục dự trữ và giảm phụ thuộc vào các tài sản truyền thống như USD.