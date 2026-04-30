Agribank cùng Quảng Ninh Agribank triển khai kiosk thông minh đưa dịch vụ số tới đặc khu, hải đảo 30/04/2026 11:19

(PLO)- Chiều 29-4, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh cùng hệ thống xác thực, cấp bản sao số và tài liệu điện tử.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong lộ trình hiện đại hóa hành chính công của Quảng Ninh, góp phần đưa dịch vụ công số đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các đặc khu kinh tế.

Lễ ra mắt Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo Agribank, các sở, ban, ngành và các đơn vị phối hợp triển khai.

Bước tiến mới trong cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, chứng thực bản sao từ bản chính là một trong những thủ tục hành chính có tần suất phát sinh lớn, ước khoảng 30.000-40.000 hồ sơ mỗi tháng. Nhu cầu này gắn với học tập, lao động, giao dịch dân sự, sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại biên giới - những lĩnh vực có tính đặc thù của địa phương.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Bùi Văn Khắng ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của Agribank trong quá trình triển khai mô hình. Theo đồng chí, việc Agribank tài trợ Kiosk thông minh thể hiện tinh thần doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền địa phương trong kiến tạo giá trị, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung vận hành hệ thống hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật thông tin cá nhân; đồng thời đề nghị Agribank tiếp tục phối hợp, nghiên cứu tích hợp thêm các tiện ích để Kiosk sớm trở thành “trạm dịch vụ số” đa năng, phục vụ toàn diện người dân trong thời gian tới.

Kiosk thông minh - Giải pháp tối ưu trong số hóa hành chính công

Hệ thống Kiosk được thiết kế như một điểm phục vụ tự động tại các TTPVHCC, giúp người dân tiếp cận nhanh các dịch vụ công, dịch vụ số và tiện ích ngân hàng ngay trên một thiết bị. Người dân chỉ cần thao tác trực tiếp tại Kiosk: quét giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển cán bộ xử lý, cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút - nhanh chóng, chính xác, không phải chờ đợi. Toàn bộ quy trình từ xác thực đến in bản sao có mã QR chỉ mất khoảng 3-5 phút, thay vì 15 phút như trước đây. Nhờ đó, hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp có thể tăng gấp 3-5 lần, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật và giá trị pháp lý, hạn chế sử dụng giấy tờ, góp phần xây dựng hành chính xanh, bền vững.

Đại biểu trải nghiệm mô hình Kiosk thông minh.

Giai đoạn đầu, 10 Kiosk thông minh do Agribank tài trợ sẽ được triển khai thí điểm tại 9 đơn vị gồm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh (2 Kiosk) và TTPVHCC các chi nhánh cấp xã/phường/đặc khu gồm: Cô Tô, Vân Đồn, Hồng Gai, Hà Lầm, Quảng Yên; Đông Triều; Cửa Ông và Tiên Yên. Sau thí điểm, Agribank tiếp tục nghiên cứu mở rộng triển khai Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử theo hướng tích hợp dịch vụ công với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nhằm gia tăng tiện ích cho người dân khi sử dụng dịch vụ công tại TTPVHCC tỉnh, chi nhánh cấp xã/đặc khu và một số điểm cần thiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Agribank đồng hành thúc đẩy số hóa hành chính công

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank nhấn mạnh, Agribank luôn xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ nội tại của một Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. “Agribank cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh và các Sở, Ngành để vận hành mô hình hiệu quả, an toàn, thiết thực; qua đó góp phần cùng Quảng Ninh xây dựng chính quyền số hiện đại, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ công trực tuyến và lan tỏa những giá trị tích cực của chuyển đổi số tới người dân, doanh nghiệp”, đồng chí Tô Huy Vũ khẳng định.

Mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Như “cánh tay nối dài” của Chính phủ số, mô hình Kiosk thông minh sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại và hiệu quả. Hệ thống mô hình Kiosk thông minh được mở rộng tại các địa phương thể hiện tư duy mới về phục vụ công: Chính quyền phục vụ - Ngân hàng đồng hành - Người dân là trung tâm của mọi chính sách. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết ESG của Agribank vì mục tiêu xây dựng một cộng đồng thịnh vượng.