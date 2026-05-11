VPBank triển khai chương trình tri ân doanh nghiệp SME giao dịch ngoại tệ 11/05/2026 15:19

(PLO)- Từ nay đến ngày 31-10-2026, VPBank triển khai chương trình tri ân dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp SME có hoạt động giao thương quốc tế, thanh toán ngoại tệ và tối ưu dòng tiền thông qua các giải pháp tài chính tại VPBank với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng.

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương quốc tế tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu giao dịch ngoại tệ và quản trị rủi ro tỷ giá đang trở thành một phần quan trọng trong hoạt động vận hành của nhiều doanh nghiệp SME. Đồng thời, xu hướng chuyển dịch sang các giải pháp giao dịch số và công cụ phòng ngừa biến động tài chính cũng ngày càng rõ nét khi doanh nghiệp ưu tiên tối ưu chi phí, bảo vệ dòng tiền và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn này, VPBank triển khai chương trình tri ân nhằm khuyến khích khách hàng SME gia tăng giao dịch ngoại tệ, mở rộng trải nghiệm trên các nền tảng số và tiếp cận hiệu quả hơn với các giải pháp quản trị tài chính dành cho hoạt động kinh doanh quốc tế.

Chương trình “Khơi dòng ngoại tệ, doanh nghiệp bứt phá” của VPBank.

Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31-10-2026, áp dụng cho các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay (SPOT), giao dịch phái sinh ngoại tệ (FORWARD, SWAP) và các sản phẩm phái sinh lãi suất (CCS, IRS, AIRS, ACCS)… thực hiện tại VPBank. Theo đó, VPBank dành tặng loạt voucher mua sắm tại hệ thống Winmart trên toàn quốc trị giá từ 2 triệu đến 5 triệu đồng cho các khách hàng SME có hoạt động giao dịch ngoại tệ đáp ứng điều kiện trong thời gian diễn ra chương trình, dựa trên quy mô và mức tăng trưởng doanh số giao dịch ngoại tệ của doanh nghiệp.

Chương trình áp dụng cho nhiều nhóm khách hàng SME, bao gồm: doanh nghiệp xuất khẩu bán ngoại tệ, doanh nghiệp có tăng trưởng mạnh về doanh số giao dịch ngoại tệ, khách hàng giao dịch trên nền tảng số VPBank NEOBiz, NEOBiz Plus, VPBank Forex cũng như các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm phái sinh ngoại tệ và phái sinh lãi suất của VPBank.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Khi doanh nghiệp SME ngày càng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu quản trị rủi ro tỷ giá và tối ưu chi phí tài chính càng trở thành yếu tố quan trọng. Thông qua chương trình, VPBank mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế, thúc đẩy xu hướng giao dịch ngoại tệ trên nền tảng số với trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn”.

Với tổng giá trị voucher lên tới 200 triệu đồng, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để cộng đồng SME chủ động sử dụng các giải pháp ngoại hối và phái sinh tài chính một cách hiệu quả hơn. Đây cũng là bước đi tiếp theo của VPBank trong chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện dành cho doanh nghiệp, hướng tới trải nghiệm giao dịch thuận tiện, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế.

Trước đó, vào tháng 3-2026, VPBank đã chính thức ra mắt nền tảng VPBank Forex, trở thành một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam cho phép khách hàng doanh nghiệp chủ động theo dõi tỷ giá ngoại tệ, giao dịch theo thời gian thực, trực tiếp giao dịch trên nền tảng số VPBank NEOBiz Plus. Nền tảng này cung cấp giải pháp giao dịch ngoại tệ toàn diện với 15 cặp đồng tiền phổ biến trên thị trường với các sản phẩm mua bán giao ngay và kỳ hạn đáp ứng linh hoạt nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu, phòng vệ rủi ro tỷ giá, quản lý dòng tiền và giao dịch ngoại hối thường xuyên của doanh nghiệp.

Việc liên tục mở rộng các giải pháp giao dịch ngoại tệ trên nền tảng số cho thấy định hướng của VPBank trong việc xây dựng trải nghiệm ngân hàng doanh nghiệp hiện đại, nơi khách hàng có thể chủ động thực hiện giao dịch mọi lúc, tối ưu thời gian vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế.