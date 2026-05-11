Lực đỡ của giá vàng suy yếu trước áp lực USD và lãi suất 11/05/2026 15:21

(PLO)- Giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, thổi bay thành quả tăng giá tích lũy trong suốt tuần trước do đồng USD tăng trở lại.

Sau một tuần tăng tốc, thị trường vàng trong nước bất ngờ đảo chiều giảm sâu, phản ánh sự chuyển hướng nhanh của dòng tiền trong bối cảnh đồng USD phục hồi và các yếu tố vĩ mô toàn cầu trở nên khó lường hơn.

Đầu giờ chiều 11-5, giá vàng miếng Công ty SJC tiếp tục giảm thêm 700.000 đồng/lượng, nâng tổng mức giảm từ đầu phiên lên tới 2,3 triệu đồng/lượng. Hiện giá mua bán lùi về 162,2 - 165,2 triệu đồng/lượng. Cùng niêm yết ở mức giá này còn có hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Phú Quý, Phú Nhuận, Doji…

Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 lại có mức giảm nhẹ nhàng hơn. Đơn cử, PNJ giảm 2,1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua bán vàng nhẫn trơn xuống mức 162,2 - 165,2 triệu đồng/lượng. Thậm chí tại Mi Hồng, giá nhẫn trơn 24K chỉ giảm 500.000 đồng/lượng, xuống quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường tự do, giá vàng nhẫn 9999 hiện chỉ dao động quanh 150,5 - 152 triệu đồng/lượng, thấp hơn tới 12 - 13 triệu đồng/lượng so với mặt bằng niêm yết tại các doanh nghiệp lớn. Mức chênh lệch này cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai kênh giao dịch. Trong khi đó, với vàng miếng SJC, khoảng cách này gần như không đáng kể khi giá trên thị trường tự do chỉ thấp hơn nhẹ, phổ biến quanh 162,5 - 164,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chỉ giảm khoảng 37 USD/ounce, giao dịch quanh ngưỡng 4.676 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 148,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,4 triệu đồng/lượng. Thậm chí, có thời điểm, giá vàng thế giới rơi thẳng xuống 4.640 USD/ounce, mất khoảng 60 USD/ounce so với mức giá cao nhất trong phiên.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong bối cảnh thị trường bị dẫn dắt bởi những tín hiệu trái chiều từ xung đột Trung Đông. Iran đã chuyển phản hồi đối với đề xuất của Mỹ qua kênh trung gian Pakistan nhưng nhanh chóng bị Tổng thống Donald Trump bác bỏ khiến kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng gần như bị dập tắt.

Diễn biến này lập tức kích hoạt phản ứng dây chuyền trên các thị trường tài chính: Chỉ số DXY bật tăng trở lại vùng 98 điểm, giá dầu leo lên sát ngưỡng 99 USD/thùng, qua đó tạo lực cản đáng kể đối với đà đi lên của giá vàng.

Khoảng cách giữa giá vàng thế giới và trong nước đã thu hẹp mạnh, từ mức chênh 30 triệu đồng mỗi lượng hồi tháng 3 đến nay chỉ còn hơn 16 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực nào?

Ông Tim Waterer, chuyên gia kinh tế tại KCM Trade (nền tảng giao dịch tài chính trực tuyến) cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình trong ngắn hạn đang trở nên kém rõ ràng hơn, qua đó đẩy giá dầu thô tăng trở lại và gián tiếp gây sức ép lên giá vàng.

Ngoài ra, giá dầu neo cao trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt làm gia tăng rủi ro lạm phát. Điều này có thể buộc các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn.

Dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời này.

Báo cáo ổn định tài chính mới nhất của Fed cũng nhấn mạnh xung đột với Iran và tác động lan tỏa tới giá năng lượng là một trong những rủi ro lớn nhất hiện nay.

Thị trường đang hướng sự chú ý tới dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố trong tuần này, yếu tố được xem là then chốt để định hình kỳ vọng chính sách tiền tệ thời gian tới.

Ở góc nhìn cung cầu, sản lượng vàng của Trung Quốc trong quý I-2026 giảm do các đợt kiểm tra an toàn khiến nhiều nhà máy luyện kim phải tạm dừng hoạt động. Tổng sản lượng đạt 136,23 tấn, giảm 3,3% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nội địa giảm mạnh 7,1%.

Ngược lại, nhu cầu tiêu thụ vàng vẫn tăng 4,4%, chủ yếu nhờ dòng tiền đầu tư. Lượng vàng thỏi và vàng xu tăng vọt 46,4%, phản ánh xu hướng trú ẩn tài sản, trong khi nhu cầu trang sức giảm sâu hơn 37%.

"Trong ngắn hạn đến trung hạn, vùng giá 4.400 - 4.800 USD/ounce vẫn là kịch bản khả thi, chừng nào thị trường còn mắc kẹt trong trạng thái ngừng bắn nhưng chưa có hòa bình" - ông Waterer nêu quan điểm.

Trên thị trường kim loại quý, bạc tăng 0,7% lên 80,88 USD/ounce, trong khi bạch kim và palladium lần lượt giảm 0,6% và 0,4%.

Dù vậy, nhu cầu mua ròng từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là bệ đỡ quan trọng, giúp giá vàng duy trì vùng cao. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Kosovo lần đầu tiên trong lịch sử đưa vàng vào dự trữ chính thức.

Theo Kitco, trong thông cáo phát đi hôm thứ tư, cơ quan này nhấn mạnh việc bổ sung vàng là cột mốc thể chế quan trọng, phản ánh quá trình hiện đại hóa khuôn khổ quản lý dự trữ ngoại hối.

Qua đó, vàng không chỉ giúp tăng cường đa dạng hóa danh mục mà còn nâng cao khả năng chống chịu và tính bền vững dài hạn, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và thông lệ quản trị dự trữ của các ngân hàng trung ương.

Dù không công bố quy mô mua vào song Ngân hàng Trung ương Kosovo khẳng định đây mới chỉ là bước khởi đầu trong chiến lược phân bổ tài sản dài hạn. Về bản chất, vàng từ lâu đã được xem là tài sản lõi trong dự trữ ngoại hối quốc gia, vừa đóng vai trò lưu trữ giá trị, vừa là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Việc gia tăng tỉ trọng vàng vì thế được coi là động thái nhằm củng cố ổn định tài chính và giảm thiểu các cú sốc bên ngoài.

Vàng nắm giữ trong nước không mang rủi ro đối tác và nằm ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt hay hạn chế tài chính. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh thành các khối cạnh tranh, vàng vẫn là một trong số ít tài sản mang tính trung lập, được chấp nhận rộng rãi và không bị kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ nào. Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank

Trên toàn cầu, nhu cầu từ khu vực ngân hàng trung ương dù đã hạ nhiệt trong năm 2025 so với giai đoạn đỉnh cao trước đó (khi lượng mua vượt 1.000 tấn mỗi năm), nhưng vẫn duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu bão hòa.

Như vậy, làn sóng mua vàng của các ngân hàng trung ương không đơn thuần là phản ứng với biến động giá, mà phản ánh một chiến lược dài hạn, giảm thiểu rủi ro hệ thống và gia cố lá chắn tài chính quốc gia trong một thế giới ngày càng bất định.