Dự báo bất ngờ về giá vàng thế giới 02/05/2026 12:13

(PLO)- Giá vàng thế giới khép lại phiên cuối tuần tại vùng 4.613 USD/ounce, tiến sát mức cao nhất trong phiên khi thị trường đón nhận thông tin kém tích cực từ dữ liệu sản xuất của Mỹ.

Theo số liệu vừa công bố của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Mỹ trong tháng 4 đi ngang ở mức 52,7%, thấp hơn kỳ vọng 53,1% của các chuyên gia kinh tế. Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của khu vực sản xuất đang có dấu hiệu chững lại.

Trên thị trường kim loại quý, sau chuỗi giảm điểm trong phiên đêm trước, giá vàng đã đảo chiều mạnh ngay trong phiên cuối tuần, leo lên mức cao nhất trong ngày. Điều này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại với các tài sản trú ẩn trong bối cảnh các tín hiệu kinh tế kém tích cực gia tăng.

Ở chiều vĩ mô, giá dầu leo lên mốc 102 USD/thùng tiếp tục thổi bùng lo ngại lạm phát, khiến thị trường dần loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, qua đó tạo áp lực nhất định lên vàng trong ngắn hạn.

Bank of America tiếp tục duy trì mục tiêu giá vàng 6.000 USD trong 12 tháng tới, đồng thời nâng dự báo giá bạc trung bình lên khoảng 86 USD vào năm 2026.

Trong bối cảnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách gần đây đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành do áp lực giá cả chưa hạ nhiệt. Không chỉ Fed, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cũng đồng loạt lựa chọn chiến lược “chờ đợi và quan sát” trước rủi ro địa chính trị và bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng.

Dù vậy, các tổ chức tài chính lớn vẫn duy trì góc nhìn tích cực đối với vàng. Theo báo cáo mới nhất, Bank of America (BofA - ngân hàng tại Mỹ) cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động và chịu áp lực trong ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Ngân hàng này giữ nguyên mục tiêu 6.000 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới.

BofA nhận định vàng nhiều khả năng đã hình thành vùng đáy. Trong bối cảnh giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát và buộc Fed phải thận trọng hơn, dù áp lực chưa hạ nhiệt, nhưng những bất ổn kéo dài của kinh tế Mỹ, từ thâm hụt ngân sách lớn đến đồng USD suy yếu, vẫn đủ sức giữ chân dòng tiền ở lại với vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Trong dự báo cập nhật, BofA nâng giá vàng trung bình năm 2026 lên 5.093 USD/ounce, cao hơn so với mức 4.988 USD/ounce trước đó. Dự báo này được đưa ra khi thị trường vàng đang đối mặt nguy cơ ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, giá giao ngay giảm hơn 2% trong tuần.

Không chỉ vàng, BofA cũng duy trì quan điểm tích cực đối với bạc, bất chấp lo ngại rằng căng thẳng Trung Đông có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp. Ngân hàng này đã nâng dự báo giá bạc trung bình năm nay lên 85,93 USD/ounce, tăng đáng kể so với mức 75 USD trước đó.

Động lực chính đối với giá bạc vẫn đến từ nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời. Dù nhu cầu từ các nhà sản xuất tấm pin có dấu hiệu chững lại, BofA cho rằng yếu tố này chưa đủ để đẩy thị trường vào trạng thái dư cung trong năm nay.

Về dài hạn, nghịch lý của cuộc khủng hoảng năng lượng có thể trở thành động lực mới cho thị trường kim loại. Theo BofA, áp lực nguồn cung năng lượng và tăng trưởng chậm lại có thể khiến nhu cầu kim loại suy yếu trong ngắn hạn, nhưng đồng thời thúc đẩy các nền kinh tế, đặc biệt là các quốc gia nhập khẩu năng lượng, tăng tốc đầu tư vào điện khí hóa, qua đó tạo nền tảng nhu cầu bền vững cho bạc và các kim loại cơ bản trong tương lai.