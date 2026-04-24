MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh 24/04/2026 16:20

(PLO)- MB – Vùng Hồ Chí Minh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Thuế TP.HCM nhằm triển khai các bộ giải pháp tài chính số hóa.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động quản lý dòng tiền và tối ưu hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong khuôn khổ buổi lễ, MB cam kết đồng hành dài hạn cùng cơ quan Thuế để triển khai bộ giải pháp số mang tên “MB Seller - Buôn bán an tâm”. Đây là hệ sinh thái công nghệ được thiết kế chuyên biệt cho phân khúc hộ kinh doanh, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tài chính vốn phức tạp.

Một trong những điểm nhấn của giải pháp là khả năng tích hợp tài khoản hộ kinh doanh trực tiếp vào App cá nhân. Khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản hộ kinh doanh online 100% mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch. Tính năng này không chỉ giúp chủ hộ thuận tiện trong việc quản lý dòng tiền tách biệt giữa mục đích cá nhân và kinh doanh mà còn hỗ trợ thanh toán theo lô, tiết kiệm tối đa thời gian vận hành.

Loa thanh toán MB thuộc bộ giải pháp MB Seller, là công cụ hỗ trợ giao dịch tại điểm bán với chính sách vượt trội: đăng ký 24/7 ngay trên app, miễn phí hoàn toàn (không đặt cọc, không phí thiết bị), đồng thời được bảo hành 1 đổi 1 dài hạn cho hộ kinh doanh duy trì dòng tiền ổn định qua MB.

MB Seller còn là “trợ lý” tài chính cho hộ kinh doanh với các tính năng: tự động theo dõi doanh thu – thu chi, cung cấp sao kê quý phục vụ đối soát, đồng thời hỗ trợ kê khai thuế và minh bạch dữ liệu để dễ tiếp cận vốn ngân hàng.

Việc ký kết hợp tác giữa MB – Vùng Hồ Chí Minh và Thuế TP.HCM không chỉ giúp các hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng về thủ tục mà còn góp phần thúc đẩy chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.