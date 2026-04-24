Vì sao HDBank chưa vội chia cổ tức tiền mặt? 24/04/2026 15:05

(PLO)- ĐHĐCĐ 2026 diễn ra ngày 24-4 tại TP.HCM, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay tăng 41%, ưu tiên giữ lại lợi nhuận để củng cố nguồn lực và nâng cao giá trị cổ phiếu trong dài hạn

Trong phiên thảo luận, trả lời về kiến nghị xem xét phương án chia cổ tức bằng tiền mặt chứ không phải phát hành cổ phiếu của Tổng công ty Cơ khí Sài Gòn (cổ đông sáng lập và đại diện phần vốn Nhà nước tại HDBank), GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HDBank khẳng định: "Chúng tôi ghi nhận đề xuất này và sẽ tập hợp đầy đủ các ý kiến để có thể đưa vào nội dung trình Đại hội xem xét, biểu quyết nếu đủ điều kiện".

GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HDBank chia sẻ tại Đại hội cổ đông thường niên 2026

"Nhiều năm gần đây, HDBank có lịch sử chi trả cổ tức linh hoạt, có năm chi trả hoàn toàn bằng tiền, có năm kết hợp cả cổ tức cổ phiếu và tiền mặt. Thực tế là khi mà chúng ta giữ khoản đầu tư của mình dưới hình thức cổ phiếu của HDBank thì trong 10 năm qua, các cổ đông cũng chứng kiến chúng ta luôn nhận được những kết quả tích cực, những giá trị tăng trưởng tính bằng lần.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, ngân hàng ưu tiên giữ lại nguồn lực nhằm đảm bảo lợi ích dài hạn cho cổ đông và sự phát triển bền vững của ngân hàng. Do đó, Ban lãnh đạo mong muốn nhận được sự chia sẻ và đồng hành của các cổ đông, trong đó có Tổng công ty Cơ khí Sài Gòn, đối với định hướng này", bà Thảo nói.

Trong khi đó, một cổ đông khác đặt câu hỏi vì sao định giá cổ phiếu của ngân hàng chưa phản ánh đúng giá trị?

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch HDBank, ông Kim Byoungho cho biết trong vài năm trở lại đây, định giá thị trường của ngân hàng đã được cải thiện đáng kể. Một số chỉ số như P/B (giá trên giá trị sổ sách) đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, ông Kim cũng cho rằng giá cổ phiếu hiện tại vẫn chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực của ngân hàng, đặc biệt khi xét đến giá trị tạo ra trong tương lai.

Để giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị thực thì cần thêm thời gian, nhưng nhìn vào kết quả kinh doanh năm 2025 và trong 5 năm qua, HDBank có thể tiếp tục duy trì năng lực hoạt động vượt trội một cách bền vững, được hỗ trợ bởi nền tảng quản trị ngày càng vững chắc, nguồn vốn mạnh và chính sách quản trị rủi ro thận trọng.

Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 30.100 tỉ đồng, tăng trưởng trên 41% so với năm 2025. Về dư nợ tín dụng, ngân hàng dự kiến tăng trưởng 37% so với cuối năm ngoái, cao nhất trong hệ thống (tính tới thời điểm hiện tại), đưa tổng dư nợ lên hơn 804.000 tỉ đồng. Tổng huy động vốn trong năm nay dự kiến tăng 28% đạt gần 1,2 triệu tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục được kiểm soát chặt dưới ngưỡng 2%.