Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo xung lực mới cho hợp tác song phương 21/03/2026 13:42

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo xung lực mới cho hợp tác song phương.

Trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến công tác diễn ra từ ngày 22 đến 25-3, theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Theo Thứ trưởng, đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm cũng nhằm tái khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy giữa hai nước, hướng tới làm sâu sắc hơn hợp tác trên cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin tại cuộc gặp năm 2025. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến có các cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nga, thăm một số cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục; rà soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống.

Đáng chú ý, hai bên sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong giai đoạn tới, tập trung vào những lĩnh vực Nga có thế mạnh như năng lượng mới, hạ tầng giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh chuyến thăm lần này mang ý nghĩa toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Đề cập định hướng nâng tầm quan hệ song phương, Thứ trưởng cho biết thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Nga tiếp tục phát triển ổn định trên nền tảng hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị cao.

Hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác. Nhiều lĩnh vực hợp tác truyền thống như quốc phòng – an ninh, kinh tế – thương mại, năng lượng, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo được củng cố, trong khi các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng được mở rộng.

Trong thời gian tới, Việt Nam và Nga cần triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Về giáo dục – đào tạo, Thứ trưởng cho rằng cần tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh như công nghệ số, công nghệ lượng tử, y sinh và khoa học cơ bản, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Ở khía cạnh hợp tác nhân văn, hai bên cần tăng cường giao lưu thế hệ trẻ, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, góp phần duy trì sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

Sau các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025, năm 2026 được xác định là năm tăng cường hợp tác về khoa học và giáo dục với nhiều sự kiện dự kiến tổ chức tại cả hai nước.

Du lịch cũng là lĩnh vực được ghi nhận phục hồi tích cực, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước.

Theo Thứ trưởng, cộng đồng khoảng 80.000 người Việt Nam tại Nga là cầu nối quan trọng, đóng góp tích cực cho quan hệ song phương.

Thời gian tới, lãnh đạo ngành Ngoại giao cho rằng cần tiếp tục hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con, đồng thời phối hợp với phía Nga tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng ổn định cuộc sống, học tập và làm việc, qua đó đóng góp vào sự phát triển của cả hai quốc gia.