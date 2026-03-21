Thủ tướng: 6 nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng 21/03/2026 14:53

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài là điều kiện, nguyên nhân hoạt động của các loại tội phạm mạng.

Ngày 21-3, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã tổ chức Phiên họp lần thứ I năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Kết quả nổi bật năm 2025 và vị thế quốc tế của Việt Nam

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Trong năm 2025, công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, hệ thống thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật với việc tham mưu ban hành Luật An ninh mạng sửa đổi và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công tác kiểm tra, giám sát an ninh mạng được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; các cuộc diễn tập phòng, chống tấn công mạng được tổ chức định kỳ, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.

Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng là một điểm sáng, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Việc 70 nước đăng ký chỉ sau 1 ngày thể hiện sự quan tâm của thế giới và sự ủng hộ với Việt Nam.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các tiểu ban tại bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo vệ vững chắc hệ thống thông tin trọng yếu và chủ quyền số quốc gia trước các thách thức từ chiến tranh thông tin và chiến tranh mạng.

Liên minh Niềm tin số và các doanh nghiệp công nghệ đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng tự chủ.

Phát biểu kết luận phiên họp, bên cạnh việc ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu, không thể tách rời trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, không thể tách rời mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ I-2026 của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia. Ảnh: VGP

Với phương châm hành động thời gian tới đúc rút trong 28 chữ: "Nâng tầm nhận thức - Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo vệ từ xa - Ứng phó hiệu quả - Hiệp đồng chặt chẽ - Giữ vững chủ quyền", Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu quan trọng: Ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm mạng; bảo vệ vững chắc an toàn, an ninh mạng, an dân; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và sự bình yên của nhân dân.

6 nhóm nhiệm vụ trọng yếu để bảo vệ an ninh mạng

Thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai sáu nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh mạng là trọng yếu, thường xuyên, cấp bách trong tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, người dân, doanh nghiệp. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và răn đe, xử lý các vi phạm, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm tốt.

Thứ hai, kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở. Thủ tướng lưu ý cần khẩn trương kiện toàn tổ chức Tiểu ban an ninh mạng các bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ chế điều phối và hiệp đồng ứng phó an ninh mạng giữa cơ quan chuyên trách, các đơn vị chủ quản và cả sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, các cơ quan, tổ chức và người dân.

Thứ ba, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới. Trọng tâm của nhóm nhiệm vụ này là xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật An ninh dữ liệu, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng.

Thứ tư, triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 57 của Ban Bí thư. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài là điều kiện, nguyên nhân hoạt động của các loại tội phạm mạng.

Thứ năm, tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Việt Nam. Theo đó, tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ thông qua các cơ chế đột phá; đầu tư có trọng điểm vào nghiên cứu và phát triển để hình thành ngành công nghiệp an ninh mạng với phương châm "làm thật, kết quả thật". Thủ tướng cũng lưu ý cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào bình dân học vụ số.

Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và triển khai Công ước Hà Nội. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần khai thác cơ chế chủ trì APEC năm 2027 để thúc đẩy Sáng kiến "Nền kinh tế an ninh mạng", khẳng định uy tín và vị thế trung tâm an ninh mạng của Việt Nam trên trường quốc tế.