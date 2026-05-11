Cục Tuyên huấn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 11/05/2026 15:04

(PLO)- Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn.

Ngày 11-5, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn - ngành Tuyên huấn Quân đội (11-5-1946 – 11-5-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cùng dự có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, cho biết ngày 11-5-1946, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong cơ cấu tổ chức có Phòng Huấn luyện và Phòng Tuyên truyền - tiền thân của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội ngày nay.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn quân.

“Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: ‘Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng’” - Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tích mà Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đạt được trong 80 năm qua, khẳng định những đóng góp này đã trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng; các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”.

Ông nhấn mạnh công tác tư tưởng, văn hóa phải thực sự là “linh hồn, mạch sống” trong toàn quân; đồng thời yêu cầu ngành Tuyên huấn đẩy mạnh đổi mới công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tư tưởng, văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội gắn với xây dựng con người văn hóa, phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động tham quan trưng bày mô hình, sản phẩm chào mừng Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội cùng chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm.