TAND TP Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 16/04/2026 17:35

(PLO)- Với những kết quả xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua, TAND TP Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Ngày 16-4, TAND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026 của TAND hai cấp TP Hà Nội, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn tiếp tục được phát hiện, xử lý với yêu cầu xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho TAND TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Huy

Các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại và khiếu kiện hành chính có xu hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp. Trong khi đó, yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử ngày càng cao, đòi hỏi hệ thống Tòa án phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động.

Trong thời gian từ ngày 1-10-2025 đến hết ngày 31-3-2026, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 31.148 vụ việc (thụ lý mới 26.475 vụ việc), giải quyết 20.587 vụ việc, đạt tỷ lệ 66,09%; còn tồn 10.561 vụ việc.

Trong đó, TAND Khu vực thụ lý 28.288 vụ việc, giải quyết 18.849 vụ việc, đạt tỷ lệ 66,63%. TAND TP. Hà Nội thụ lý 2.860 vụ việc, giải quyết 1.738 vụ việc, đạt tỷ lệ 60,77%.

Đặc biệt, TAND TP Hà Nội đã giải quyết kịp thời 100% các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Chánh án TAND Tối cao phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp TP Hà Nội trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chánh án Nguyễn Văn Quảng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhất là những định hướng lớn về xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để các cơ quan tư pháp nói chung, Tòa án hai cấp nói riêng vận dụng trong giải quyết vụ án, vụ việc, bảo đảm đúng định hướng và phù hợp yêu cầu phát triển đặc thù của Thủ đô.

Đồng thời, phát huy rõ hơn vai trò của Tòa án hai cấp trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; không chỉ thực hiện chức năng xét xử mà cần chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vụ án, dự án, tài sản, qua đó khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển. Đây là yêu cầu quan trọng, thể hiện vai trò kiến tạo của Tòa án trong tình hình mới.

Cùng với đó, Chánh án Nguyễn Văn Quảng yêu cầu tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao; chủ động tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, nhất là trong điều kiện đặc thù của Thủ đô.

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh việc Tòa án Hà Nội thụ lý hơn 31.000 vụ việc, giải quyết hơn 20.000 vụ việc cùng với việc xét xử kịp thời các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng đã góp phần quan trọng giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị TAND hai cấp thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án tồn đọng, án phức tạp; bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Phát biểu biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của TAND Tối cao, của Thành ủy TP Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của tập thể công chức, người lao động TAND hai cấp TP Hà Nội sẽ tiếp tục đạt được những thành tích tốt hơn nữa trong thời gian tới.

