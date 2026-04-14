Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ đón Huân chương Chiến công hạng Nhì 14/04/2026 20:27

Ngày 14-4, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 dự Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Cần Thơ hiện quản lý, bảo vệ 78,77 km tuyến biên giới biển với 3 cửa sông lớn gồm Định An, Trần Đề và Mỹ Thanh. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển được giữ vững ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như tội phạm ma túy, mua bán người, vận chuyển xăng dầu, khai thác khoáng sản trái phép.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho BĐBP TP Cần Thơ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ vì đã lập chiến công xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, ngày 29-5-2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng BĐBP phát hiện và truy đuổi một phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Sau thời gian truy đuổi, lực lượng chức năng tiếp cận, kiểm tra và phát hiện hơn 820.000 lít dầu diesel không rõ nguồn gốc, trị giá gần 9 tỉ đồng.

BĐBP TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sau đó bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục thụ lý theo quy định.

Với kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân. Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ và 1 cá nhân vì đã lập chiến công xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.