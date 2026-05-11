Ông Vũ Đăng Định giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội 11/05/2026 16:10

(PLO)- Ông Vũ Đăng Định, Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm, vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 11-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, điều động, phân công ông Vũ Đăng Định giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Ảnh: QUANG THÁI

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết trước đó, ngày 29-4, Ban Bí thư đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Theo ông Trần Đức Thắng, đây là sự ghi nhận của Trung ương đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của ông Hà Minh Hải đối với công tác xây dựng Đảng của thành phố, đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết để kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, xuyên suốt đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định kiện toàn chức danh Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Theo ông Trần Đức Thắng, trên cơ sở rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, cân nhắc kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan và toàn diện, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cao việc phân công ông Vũ Đăng Định đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.