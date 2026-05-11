Ông Hà Minh Hải làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 11/05/2026 14:22

(PLO)- Ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 11-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Đồng thời, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Hà Minh Hải. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, thay mặt Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng ông Hà Minh Hải được giao trọng trách mới.

“Đây là sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Bí thư đối với những nỗ lực và kết quả công tác của cá nhân ông Hà Minh Hải cũng như tập thể Thành ủy Hà Nội” - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ.

Ông cho biết mới đây Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong toàn bộ hoạt động của cơ quan. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác tổ chức theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải. Ảnh: TTXVN

Nhiệm vụ nữa là khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ, kết nối liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Do đó, từ nay đến hết nhiệm kỳ khối lượng công việc của Ban và ngành phải triển khai rất lớn.

Nhấn mạnh những nhóm nhiệm vụ cụ thể, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Hà Minh Hải sẽ phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn năng động của Thủ đô Hà Nội nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, cùng tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong công việc, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất…

Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, chuyển đổi số, chuẩn hoá dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị thực thi nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng.