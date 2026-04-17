Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực 17/04/2026 16:06

(PLO)- Tại cuộc làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu thông tin phải đi theo dòng chủ lưu tích cực, dẫn dắt dư luận có trách nhiệm và không né tránh vấn đề.

Ngày 17-4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gồm: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Cần tiếp tục quán triệt tinh thần tinh gọn

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đã có nhiều kiến nghị, đề xuất thiết thực từ thực tiễn về vai trò định hướng chiến lược thông tin; xây dựng hướng dẫn cụ thể mô hình quản lý báo chí mới…

Đồng thời, kiến nghị việc xây dựng cơ chế đặc thù về chính sách, nhân lực, nguồn lực, công nghệ, chế độ nhuận bút, tuyển dụng... cho 5 cơ quan báo chí.

Đặc biệt là việc xây dựng chiến lược phát triển báo chí quốc gia trong kỷ nguyên số; xây dựng cơ chế ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ thông tin tuyên truyền với các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực trong triển khai các chiến dịch truyền thông lớn, các tuyến nội dung trọng điểm; ban hành tiêu chí, định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với sản xuất nội dung đa nền tảng.

Trước những kiến nghị, đề xuất nêu trên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị năm cơ quan căn cứ vào đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí, nhất là báo chí trên nền tảng số để chủ động xây dựng dự toán ngân sách.

Việc này cần làm bài bản, đúng quy định, đồng thời sớm có văn bản đề xuất với Bộ Tài chính, Chính phủ để bảo đảm nguồn lực triển khai. Sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, các nội dung này phải được thể chế hóa, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan.

Ông lưu ý những vấn đề vượt thẩm quyền, cần thiết thì báo cáo Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, nếu cần có văn bản của Thường trực Ban Bí thư hoặc các cơ quan Trung ương, các cơ quan báo chí chủ lực cần chủ động đề xuất, xây dựng dự toán hằng năm bảo đảm gọn gàng, rõ ràng, khả thi.

Đồng thời, cần rà soát, đánh giá toàn diện các chế độ, chính sách, từ công tác tuyển dụng, sử dụng nhân lực, ứng dụng chữ ký số, đến việc triển khai các nghị quyết, chiến lược… để phân tích rõ nguyên nhân, chỉ ra những điểm còn hạn chế, yếu kém.

“Tinh giảm thì vẫn phải bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chứ nếu tinh giảm mà cắt theo cơ học để rồi có nhiệm vụ mà không có người làm thì không được. Chính các đồng chí phải là người đề xuất và có giải thích, minh chứng, luận giải thật rõ ràng việc này. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Thường trực Ban Bí thư để quyết định vấn đề này chặt chẽ, đáp ứng được yêu cầu”- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ rõ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị trong các báo cáo sắp tới, năm cơ quan báo chí cần thẳng thắn chỉ rõ những việc chưa làm được, nhất là trong công tác phối hợp giữa năm cơ quan báo chí chủ lực trong việc cung cấp thông tin chính thống; trong tuyên truyền các sự kiện, chính sách; trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cũng như trong điều hành thông tin.

Ông nhấn mạnh chỉ khi nhận diện rõ hạn chế, chúng ta mới có cơ sở để khắc phục, rút kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu và nâng cao chất lượng công tác.

Đối với vấn đề về tinh gọn, tổ chức bộ máy và nhân sự, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cần tiếp tục quán triệt tinh thần tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục xem trong quá trình sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy thấy nội bộ bên trong còn chỗ nào cồng kềnh thì tiếp tục bỏ bớt, phân định rõ trách nhiệm để bộ máy hoạt động trơn tru, không chồng chéo về mặt chức năng, nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu, thông tin phải đi theo dòng chủ lưu tích cực, nhưng không né tránh vấn đề. Ảnh: TTXVN.

Thông tin phải đi theo dòng chủ lưu tích cực

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tăng cường tuyên truyền sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Việc tuyên truyền không chỉ dừng ở cung cấp thông tin mà cần phải nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Cần phân tích chuyên sâu, làm rõ các vấn đề lớn như phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh thông tin phải đi theo dòng chủ lưu tích cực, nhưng không né tránh vấn đề, mà cần định hướng, dẫn dắt dư luận một cách có trách nhiệm, góp phần nâng cao nhận thức xã hội.

Đối với lĩnh vực kinh tế, cần tăng cường các bài viết phân tích chuyên sâu, kể cả việc mời chuyên gia để làm rõ các vấn đề điều hành kinh tế vĩ mô, các chính sách lớn. Tránh cách đưa tin đơn thuần, mang tính hiện tượng, thiếu chiều sâu, dễ gây tâm lý hoang mang hoặc hiểu chưa đầy đủ.

Phải làm rõ chủ trương, chính sách tác động như thế nào, triển vọng ra sao, qua đó tạo niềm tin cho thị trường, cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia cần tập trung truyền thông các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; đồng thời phân tích, kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. Thông tin phải góp phần kiến tạo phát triển, chứ không chỉ phản ánh.

Đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cần phản ánh kịp thời tình hình thế giới, khu vực; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; tăng cường tuyên truyền thế trận lòng dân, sức mạnh của quân đội, công an.

Đối với các sự kiện lớn, cần tổ chức tuyên truyền bài bản, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam cũng cần tăng cường phối hợp với nhau và với các cơ quan khác trong việc phân tích lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là các vấn đề về xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, điều hành kinh tế vĩ mô. Cần kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nâng cao chất lượng các bài viết.

Đặc biệt, phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo chí phải phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong định hướng chính trị, tư tưởng; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần hạn chế thông tin sai trái, tiêu cực.