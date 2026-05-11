Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn 11/05/2026 16:40

Sáng 11-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng "2 con số" bền vững.

Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ, ngành tư pháp cần đi đầu trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ kết quả đã đạt được; những khó khăn, thách thức đối với ngành tư pháp, những vướng mắc, tồn tại kéo dài cần tháo gỡ dứt điểm và chỉ rõ nguyên nhân; cho ý kiến về đề xuất, kiến nghị của Bộ Tư pháp với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược; với yêu cầu tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển; hình thành được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán.

Thủ tướng nhấn mạnh, là cơ quan "gác cổng pháp lý", tham mưu chiến lược cho Chính phủ về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, trong bối cảnh yêu cầu công việc rất cao, thời gian rất hạn hẹp, Bộ Tư pháp có trách nhiệm rất lớn, vai trò quan trọng để pháp luật, thể chế thực sự là một đột phá chiến lược, phục vụ phát triển đất nước, tăng trưởng 2 con số.

Bộ, ngành tư pháp cần đi đầu trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; phát huy vai trò trong nâng cao khả năng quản trị rủi ro pháp lý quốc gia khi đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nâng cao năng lực và tăng cường kỷ luật trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật.

Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, chủ động và kết quả đạt được của Bộ Tư pháp, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung trong thời gian qua, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2026 với khối lượng công việc rất cấp bách.

Thủ tướng tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, Bộ, ngành tư pháp cần nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để tháo gỡ và giải quyết triệt để trong thời gian tới, mà trước hết là đổi mới tư duy trong xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; "không chỉ lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các đơn vị và cán bộ của Bộ Tư pháp, mà đội ngũ cán bộ pháp chế của các bộ ngành, địa phương cũng phải đổi mới tư duy, đây là điều đặc biệt quan trọng", đồng thời có cơ chế huy động đội ngũ chuyên gia, nguồn lực cho công tác này.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ rõ, chất lượng, tiến độ xây dựng, thẩm định một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm; công tác phối hợp với các bộ, cơ quan có lúc chưa chặt chẽ; việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật còn hạn chế…

Không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn

Trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài của Bộ Tư pháp là cần bám sát mục tiêu, yêu cầu "tăng trưởng 2 con số dựa trên cải cách mạnh mẽ thể chế" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và "Xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách" theo Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, triển khai, thể chế hóa kịp thời, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; với kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế "xin-cho" trong công tác xây dựng pháp luật; cũng như lưu ý các quy định trên môi trường mạng, môi trường số.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp tập trung xây dựng Đề án Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 15-10-2026. Cùng với đó, thường xuyên rà soát tiến độ soạn thảo, trình các dự án luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI theo Chương trình lập pháp năm 2026; đặc biệt chú ý các nội dung liên quan Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch sử dụng đất.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định theo hướng thực chất, độc lập, chuyên sâu, bảo đảm nội dung thẩm định đầy đủ, chặt chẽ, chú trọng thẩm định, rà soát kỹ quy định liên quan đến nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, cơ quan trong các nghị định, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp về nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, cơ quan.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu hiện đại hóa, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả phương thức phối hợp với các bộ ngành, cơ quan; các bộ ngành chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tránh tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc không thể thi hành được trên thực tiễn.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phải rà soát rất kỹ dự thảo trước khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, nếu còn ý kiến khác nhau phải tăng cường trao đổi trực tiếp với cơ quan soạn thảo, "trao đổi trực tiếp thì chỉ mất một tiếng là có thể giải quyết rất thông suốt, nhưng nếu phát văn bản thì cả tháng không xong".

"Bộ Tư pháp có trách nhiệm khẳng định rõ hồ sơ trình có đủ điều kiện trình hay chưa; kiên quyết không trình Chính phủ các hồ sơ chưa đủ điều kiện, không có các dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo. Đặc biệt, cùng với kiểm soát tiến độ, phải bảo đảm chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật; thời gian ngắn nên cần áp dụng khoa học công nghệ, dữ liệu lớn, có cơ chế mời chuyên gia thẩm định, đánh giá độc lập, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động, cầu thị lắng nghe các ý kiến, phản biện, xem quy định có đúng, có trúng, có khả thi trên thực tế, có áp dụng được không, trong việc này trách nhiệm của Bộ Tư pháp rất lớn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tư pháp theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 36 ngày 25-4-2026 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15-5-2026, trong đó nêu rõ cơ quan để chậm nợ văn bản, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp; công khai tiến độ xây dựng pháp luật của các bộ ngành.

Đồng thời, rà soát, tham mưu giải pháp, phương án, lộ trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/3/2027, bảo đảm không gây vướng mắc, gián đoạn trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

Tập trung nguồn lực tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương tổ chức thẩm định kết quả rà soát của các bộ, cơ quan, địa phương, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, trình Chính phủ trước ngày 31/7/2026 để bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Thủ tướng lưu ý việc rà soát các cơ chế đặc thù để nghiên cứu, đề xuất mở rộng áp dụng nếu có hiệu quả.