Thông tin mới nhất về cơn bão số 15.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới):
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.
Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m; biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trước đó, sáng sớm 26-11, cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra 2 kịch bản của cơn bão 15:
Kịch bản 1: Khả năng cao nhất hiện nay bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai-Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất 80%): Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113E, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển
- Gió mạnh đất liền: Ít khả năng có gió bão.
- Mưa: Khu vực từ Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12-2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16 đến 21-11.
Kịch bản xấu, bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai -Khánh Hòa (xác suất 20%): Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai-Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.
Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PTDS Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 26-11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.327 phương tiện/272.356 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão số 15 để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có 92 tàu/683 lao động đang ở phía Tây khu vực Giữa biển Đông. Hiện không có phương tiện ở trong khu vực nguy hiểm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk đã chỉ đạo vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Kon – Hà Thanh, Ba đưa về mực nước đón lũ, dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du. Tính đến 5h ngày 26-11, tổng dung tích còn lại để cắt giảm lũ là 320,83 triệu m3 (lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn: 37,87 triệu m3, lưu vực sông Trà Khúc: 9,19 triệu m3, lưu vực sông Kôn-Hà Thanh: 12,36 triệu m3, lưu vực sông Ba: 170,67 triệu m3, lưu vực sông Srêpok: 7,97 triệu m3, lưu vực sông Đồng Nai: 82,77 triệu m3).
Về thiệt hại đợt mưa lũ vừa qua, có 108 người chết, mất tích, trong đó 98 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 22, Lâm Đồng 5); 10 người mất tích (Đà Nẵng 02, Đắk Lắk 08).
Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 14.352 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.500 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.604 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng).