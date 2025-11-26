Thông tin mới nhất về cơn bão số 15 26/11/2025 12:07

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới):

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.