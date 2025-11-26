Thời sự sáng 26-11: Bão số 15 tăng cấp dữ dội trước khi tiến vào khu vực đất liền của Việt Nam 26/11/2025 07:09

(PLO)- Bão số 15 tăng cấp dữ dội trước khi tiến vào khu vực đất liền của Việt Nam; Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Mimosa; TP.HCM ứng phó khẩn cấp áp thấp nhiệt đới có thể thành bão số 15, yêu cầu không xả lũ khi mưa lớn; Người đàn ông chèo ghe cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa Thịnh; Dị thường mưa lũ ở miền Trung: Khắc phục phần nhân tai; Ông Tập điện đàm với ông Trump, làm rõ lập trường về Đài Loan; Kế hoạch 28 điểm của Mỹ cho Ukraine được điều chỉnh còn 19 điểm?;...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 15.

Tính đến 13 giờ ngày 26-11, áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc – 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 3 đối với vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.